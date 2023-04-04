В Днепре ушла из жизни известная художница

О печальном известии сообщила дочь художницы Дарья Волощенко.
Валентина Лаушкина – днепровская художница акварельной живописи. Ее работы выставлялись не только в Днепре и Украине, но и далеко за пределами нашей страны. Художница получила образование в Украинском полиграфическом институте Ивана Федорова. Писала в жанре городского пейзажа.
Ей было 67 лет.
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Прощание с Лаушкиной Валентиной Владимировной пройдет в Свято-Николаевском Соборе в среду, 5 апреля, в 11:00», – рассказала дочь Валентины.
Некоторые из работ Валентины:
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