В Днепре ушла из жизни известная художница

В Днепре скончалась художница Валентина Лаушкина.

О печальном известии сообщила дочь художницы Дарья Волощенко.

Валентина Лаушкина – днепровская художница акварельной живописи. Ее работы выставлялись не только в Днепре и Украине, но и далеко за пределами нашей страны. Художница получила образование в Украинском полиграфическом институте Ивана Федорова. Писала в жанре городского пейзажа.

Ей было 67 лет.

«Сердце нашей Мамочки больше не с нами. Да, она навсегда в наших сердцах! Прощание с Лаушкиной Валентиной Владимировной пройдет в Свято-Николаевском Соборе в среду, 5 апреля, в 11:00», – рассказала дочь Валентины.

Некоторые из работ Валентины:

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