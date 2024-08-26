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В Днепре ушел из жизни известный врач

Сегодня 20:00
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В Днепре скончался известный врач.

Новости Днепра про В Днепре ушел из жизни известный врач

В Днепре на 88 году жизни ушел из жизни Владимир Прокофьевич Топка, выдающийся врач, внесший весомый вклад в развитие областной и национальной медицины.

Печальное известие сообщили в КНП «Клиническая больница скорой медицинской помощи» ДМР.

По словам коллег, Владимир Прокофьевич останется в памяти многих как мудрый и отзывчивый руководитель, человек, который всегда был готов помочь своим коллегам и близким.

Родился Владимир Прокофьевич 13 августа 1937 года. В 1964 г. окончил педиатрический факультет Днепропетровского государственного медицинского института. Свою карьеру он начал в Кривом Роге как врач-педиатр. Впоследствии занимал должность главврача 16-й городской больницы, а в 1969 году защитил кандидатскую диссертацию и получил звание доцента.

В течение своей карьеры Владимир Прокофьевич занимал должность главного врача «Больницы скорой медицинской помощи» в Днепропетровске, руководил Днепропетровским областным отделом здравоохранения, а также был директором Украинского ГНИИ медико-социальных проблем инвалидности. Его научное наследие включает более 180 печатных работ.

Прощание с Владимиром Прокоповичем состоится 27 августа в 12.30 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Днепра.

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