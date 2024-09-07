В Днепре урбанисты предлагают реконструировать Европейский бульвар

Идеи для перемен опубликовали в паблике «Urban Dnipro».
Так что же нужно изменить на Европейке?
1) Прежде всего добавить больше деревьев и зелени. Летом бульвар становится сковородой именно из-за нехватки деревьев;
2) Также очень жарко из-за большой площади нагреваемого мощения. Поэтому мощение должно быть меньше. Целесообразно выделить транзитные зоны, вместо этого пространство между ними озеленить;
3) Брусчатка – плохой тип мощения с точки зрения безбарьерности. Поэтому ее нужно сменить на гладкую плитку без фаски, говорится в сообщении.
Также «урбанисты» призывают добавить места для отдыха (возможно беседки или лаунж-кресла) в тени деревьев.
Об официальных намерениях менять пространство на Европейском бульваре не сообщалось.
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