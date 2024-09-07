В Днепре урбанисты предлагают реконструировать Европейский бульвар

В Днепре был предложен проект реконструкции Европейского бульвара.

Идеи для перемен опубликовали в паблике «Urban Dnipro».

Так что же нужно изменить на Европейке?

1) Прежде всего добавить больше деревьев и зелени. Летом бульвар становится сковородой именно из-за нехватки деревьев;

2) Также очень жарко из-за большой площади нагреваемого мощения. Поэтому мощение должно быть меньше. Целесообразно выделить транзитные зоны, вместо этого пространство между ними озеленить;

3) Брусчатка – плохой тип мощения с точки зрения безбарьерности. Поэтому ее нужно сменить на гладкую плитку без фаски, говорится в сообщении.