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В Днепре умерла легендарная тренер по плаванию

Сегодня 11:58
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В Днепре оборвалась жизнь заслуженной тренера по плаванию Антонины Цветовой.

Новости Днепра про В Днепре умерла легендарная тренер по плаванию

Об этом рассказали в федерации плавания в города Днепр.

Антонина Никифоровна – одна из первых Заслуженных тренеров Украины. Она одна из основательниц «Метеора» и первый директор заведения. В федерации плавания отметили, что при Антонине Цветовой школа стала одной из сильнейших сначала в СССР, а затем в Украине.

Спортсменке и педагогине было 88 лет. Попрощаются с тренером сегодня, 14 ноября, на Сурско-Литовском кладбище.

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