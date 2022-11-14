В Днепре умерла легендарная тренер по плаванию

Об этом рассказали в федерации плавания в города Днепр.
Антонина Никифоровна – одна из первых Заслуженных тренеров Украины. Она одна из основательниц «Метеора» и первый директор заведения. В федерации плавания отметили, что при Антонине Цветовой школа стала одной из сильнейших сначала в СССР, а затем в Украине.
Спортсменке и педагогине было 88 лет. Попрощаются с тренером сегодня, 14 ноября, на Сурско-Литовском кладбище.
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