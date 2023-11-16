В Днепре умер выдающийся сотрудник ДНУ: более 25 лет работал в вузе

15 ноября в Днепре умер выдающийся сотрудник ДНУ Сергей Дмитриевич Коваленко. Он был заведующим учебной лабораторией кафедры физического воспитания и спорта факультета медицинских технологий диагностики и реабилитации.
Об этом сообщили на странице вуза в ФБ.
Сергей Дмитриевич работал в университете с 30 апреля 1996 года. Он был профессионалом своего дела и надежным товарищем.
Светлая память нашему коллеге – профессионалу своего дела, надежному товарищу, доброжелательному и высокопорядочному человеку, – говорится в сообщении вуза.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея Дмитриевича.
Читайте также:
Автор:
Пенсию по доверенности гражданин может получать если, к примеру, пенсионер…
Стало известно еще об одной смерти пациентки, которую оперировали в…
В Днепре произошло ДТП с пострадавшим.
Днепрянин самостоятельно спасал свою ГАЗельку из загоревшегося гаража.
Пенсию по доверенности гражданин может получать если, к примеру, пенсионер находится в больнице и не может самостоятельно снять выплаты с карты, как и принять в отделении почтальона или в других схожих жизненных ситуациях, либо же хочет, чтобы его финансовыми делами…
Стало известно еще об одной смерти пациентки, которую оперировали в больнице Руднева в Днепре.
В Днепре произошло ДТП с пострадавшим.
На Днепропетровщине продолжают фиксировать случаи заболевания бешенством.
Днепрянин самостоятельно спасал свою ГАЗельку из загоревшегося гаража.
В промышленном Кривом Роге снова будут раздаваться взрывы.
Страшилки для водителей начали появляться совсем недавно.
Украинцы часто жалуются, что некоторые монеты неудобно использовать.
Захватите с собой зонт!
Вблизи Кривого Рога в лесу растут деревья, чьи корни растут наружу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!