В Днепре умер выдающийся сотрудник ДНУ: более 25 лет работал в вузе

Пенсию по доверенности гражданин может получать если, к примеру, пенсионер находится в больнице и не может самостоятельно снять выплаты с карты, как и принять в отделении почтальона или в других схожих жизненных ситуациях, либо же хочет, чтобы его финансовыми делами…

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