В Днепре украли бронзовую мини-скульптуру на входе в парк Глобы

Бронзовую мини-скульптуру «Фанат Днепра», которую установили в рамках проекта Почувствуй Днепр в 2020 году, украли неизвестные вандалы. Об этом сообщил один из инициаторов установки фигурки Карен Агаджанян.
Сообщается, что исчезновение скульптуры из парка Глобы было замечено утром 12 августа. Сейчас Карен просит вероятных свидетелей сообщить информацию, которая поможет найти воров.
Внимание, друзья! Прошу огласки! Сегодня украли минискульптуру «Фанат Днепра» проекта Почувствуй Днепр, которую мы устанавливали вместе с фанатским движением нашего города. Это акт вандализма! Объявляем вознаграждение, за любую информацию, которая поможет найти мини-скульптуру и вандалов! Прошу репост! – говорится в сообщении.
Отметим, проект «Почувствуй Днепр» начали, чтобы запечатлеть историю города в бронзовых мини-скульптурах. Минискуптура «Фанат Днепра» была установлена в декабре 2020 года. Она посвящена днепровскому фанатскому движению, которое существует уже более 40 лет. В частности, ультрас Днепра были в авангарде событий 2013-2014 годов, и вместе с другими горожанами боролись против диктатуры тогдашней власти и зарождающемуся сепаратизму.
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