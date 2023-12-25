В Днепре угрожали взорвать ТРК «МОСТ-сити»: что известно

Всего правоохранители проверили 33 объекта.

В воскресенье, 24 декабря, в полицию поступило 2 сообщения о минировании в Днепре. В них говорилось о взрывчатке в 32 колледжах города и ТРК «МОСТ-сити».

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Правоохранители проверили 33 объекта – никаких взрывных предметов они не обнаружили. Информация о минировании не подтвердилась.

Важно: если вы заметили подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их, а звоните “101” или “102”!

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