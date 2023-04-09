В Днепре угрожали взорвать банки, ТЦ, школы, вокзалы и суды

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Сообщение с угрозами поступило на электронную почту колл-центру киевской Службы безопасности Украины. Неизвестный террорист сообщил, что в Днепре заминирован ряд школ, торговых центров, вокзалов, судов и банков.
Проверить полученную информацию отправились взрывотехники и полицейские. Экстренные службы осмотрели 159 гражданских объектов, из них 57 школ, 28 торговых центров, 3 вокзала, 57 банков, 14 судов.
Подозрительных и взрывоопасных предметов не обнаружено. Информация о заминировании не подтвердилась.
Отметим, что за ложное сообщение о готовящемся взрыве предусмотрена уголовная ответственность. К сожалению, отследить минеров-шутников очень тяжело, поэтому уже долгое время экстренные службы вынуждены проверять информацию о взрывчатке, которой нет. Напомним, вчера террорист «заминировал» больницы и вагоны метро.
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