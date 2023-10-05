В Днепре убрали царь-гараж, который 25 лет стоял на проезжей части

Днепряне пожаловались в ГромРаду Днепра на царь-гараж, который стоял на проезжей части.
Кажется, что этот гараж стоит в траве. На самом деле это проездная часть улицы, а трава здесь выросла именно потому, что гараж перекрыл проезд, — говорится в обращении.
Его зарегистрировали и передали в КП «Благоустрій». В среду коммунальщики демонтировали «наглый царь-гараж».
В среду демонтировали гараж на улице Горяной. 25 лет мучений закончены. Большое спасибо! – написал днепрянин Андрей.
Если вы заметили незаконные постройки, можете сообщить об этом на горячую линию горсовета:
Или по номерам Штаба взаимопомощи Громадской Рады (с понедельника по пятницу с 9 до 17):
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре могут принудительно демонтировать около десятка киосков.
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