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В Днепре убрали царь-гараж, который 25 лет стоял на проезжей части

Сегодня 12:23
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На днях в Днепре на улице Горяной убрали гараж, который 25 лет закрывал половину проезжей части.

Новости Днепра про В Днепре убрали царь-гараж, который 25 лет стоял на проезжей части

Днепряне пожаловались в ГромРаду Днепра на царь-гараж, который стоял на проезжей части.

Кажется, что этот гараж стоит в траве. На самом деле это проездная часть улицы, а трава здесь выросла именно потому, что гараж перекрыл проезд, — говорится в обращении.

Его зарегистрировали и передали в КП «Благоустрій». В среду коммунальщики демонтировали «наглый царь-гараж».

В среду демонтировали гараж на улице Горяной. 25 лет мучений закончены. Большое спасибо! – написал днепрянин Андрей.

Новости Днепра про В Днепре убрали царь-гараж, который 25 лет стоял на проезжей части

Если вы заметили незаконные постройки, можете сообщить об этом на горячую линию горсовета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Или по номерам Штаба взаимопомощи Громадской Рады (с понедельника по пятницу с 9 до 17):

  • (095) 816-39-11;
  • (093) 261-32-25;
  • (063) 402-79-56;
  • (063) 681-61-82;
  • (068) 638-28-48.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре могут принудительно демонтировать около десятка киосков.

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Новости Днепра про В Днепре убрали царь-гараж, который 25 лет стоял на проезжей частиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре убрали царь-гараж, который 25 лет стоял на проезжей частиРусский

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