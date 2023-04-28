В Днепре у жителей одного из жилмассивов плохое давление воды: причина

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре с 1 по 5 мая будут выключать свет на 12 часов: адреса.

Также из-за регламентных работ остановлена ​​ПНС на просп. Мира, 59. Поэтому будет снижено водоснабжение:

Причина – проведение регламентных работ на ПНС в пер. Фестивальном, 26.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 28 апреля, у жителей жилмассива Левобережный-3 снижено давление подачи воды.

Раньше на месте Фестивального причала в Днепре был небольшой «порт»…

Сегодня, 28 апреля, россияне атаковали ракетами Днепр и всю Украину.

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