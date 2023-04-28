Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре у жителей одного из жилмассивов плохое давление воды: причина

Сегодня 10:59
просмотров

Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре у жителей одного из жилмассивов плохое давление воды: причина

Сегодня, 28 апреля, у жителей жилмассива Левобережный-3 снижено давление подачи воды.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Причина – проведение регламентных работ на ПНС в пер. Фестивальном, 26.

Также из-за регламентных работ остановлена ​​ПНС на просп. Мира, 59. Поэтому будет снижено водоснабжение:

  • просп. Мира, 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про В Днепре у жителей одного из жилмассивов плохое давление воды: причина

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре с 1 по 5 мая будут выключать свет на 12 часов: адреса.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре у жителей одного из жилмассивов плохое давление воды: причинаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре у жителей одного из жилмассивов плохое давление воды: причинаРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Перебралась в родительский дом, чтобы уберечь дочь: начальник ДнепрОВА рассказал о ночной трагедии
    Новости Днепра
    Сегодня 15:23
    Перебралась в родительский дом, чтобы уберечь дочь: начальник ДнепрОВА рассказал о ночной трагедии

    Сегодня, 28 апреля, россияне атаковали ракетами Днепр и всю Украину.

    На месте «Амстердама»: как почти 70 лет назад выглядела набережная Днепра в центре города (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:22
    На месте «Амстердама»: как почти 70 лет назад выглядела набережная Днепра в центре города (ФОТО)

    Раньше на месте Фестивального причала в Днепре был небольшой «порт»…

    «Разрушили семью нашей городской школьной учительницы»: мэр Днепра о утренней атаке и «точных ударах» РФ
    Новости Днепра
    Сегодня 13:27
    «Разрушили семью нашей городской школьной учительницы»: мэр Днепра о утренней атаке и «точных ударах» РФ

    Городской голова прокомментировал утреннюю атаку РФ.

    Ракетный удар по Днепру: сестра погибшей рассказала о трагедии в своей семье
    Новости Днепра
    Сегодня 13:05
    Ракетный удар по Днепру: сестра погибшей рассказала о трагедии в своей семье

    Сегодня ранним утром россияне атаковали Днепр ракетами.

    Последние новости

    Перебралась в родительский дом, чтобы уберечь дочь: начальник ДнепрОВА рассказал о ночной трагедии
    Перебралась в родительский дом, чтобы уберечь дочь: начальник ДнепрОВА рассказал о ночной трагедии

    Сегодня, 28 апреля, россияне атаковали ракетами Днепр и всю Украину.

    Сегодня 15:23
    0
    просмотров
    На месте «Амстердама»: как почти 70 лет назад выглядела набережная Днепра в центре города (ФОТО)
    На месте «Амстердама»: как почти 70 лет назад выглядела набережная Днепра в центре города (ФОТО)

    Раньше на месте Фестивального причала в Днепре был небольшой «порт» для лодок жителей района Каменья, а на месте стоящего теперь напротив ЖК Амстердам – крутая гора с узкой дорогой и оборудованным спуском к воде.

    Сегодня 14:22
    просмотров
    «Разрушили семью нашей городской школьной учительницы»: мэр Днепра о утренней атаке и «точных ударах» РФ
    «Разрушили семью нашей городской школьной учительницы»: мэр Днепра о утренней атаке и «точных ударах» РФ

    Городской голова прокомментировал утреннюю атаку РФ.

    Сегодня 13:27
    0
    просмотров
    Ракетный удар по Днепру: сестра погибшей рассказала о трагедии в своей семье
    Ракетный удар по Днепру: сестра погибшей рассказала о трагедии в своей семье

    Сегодня ранним утром россияне атаковали Днепр ракетами.

    Сегодня 13:05
    1
    просмотров
    Ракетная атака по Днепру: в каком состоянии раненные в результате попадания в частный дом
    Ракетная атака по Днепру: в каком состоянии раненные в результате попадания в частный дом

    Городской голова рассказал, в каком сейчас состоянии пострадавшие во время утренней атаки.

    Сегодня 13:03
    просмотров
    Сколько стоит квадратный метр жилья в разных районах Днепра: возле парка дешевле, чем на набережной
    Сколько стоит квадратный метр жилья в разных районах Днепра: возле парка дешевле, чем на набережной

    По данным портала продажи и покупки недвижимости, средняя цена за квадратный метр в Днепре составляет 37,8 тыс грн. Речь идет о метрах в квартирах.

    Сегодня 12:55
    просмотров
    В Днепре из-под завалов ангара спасли 52-летнюю женщину: в ГСЧС показали видео с места удара
    В Днепре из-под завалов ангара спасли 52-летнюю женщину: в ГСЧС показали видео с места удара

    В Днепре из-под завалов вытащили живую 52-летнюю женщину.

    Сегодня 12:07
    0
    просмотров
    Криворожец «отсудил» у РФ 25 миллионов гривен: что известно
    Криворожец «отсудил» у РФ 25 миллионов гривен: что известно

    Житель Кривого Рога пытался отсудить у страны-агрессорки почти 2 миллиона долларов.

    Сегодня 11:08
    просмотров
    В Днепре из-за взрыва гранаты погиб мужчина: комментарий полиции
    В Днепре из-за взрыва гранаты погиб мужчина: комментарий полиции

    На улице Богданова на территории частного дома взорвалась граната, в результате чего погиб мужчина.

    Сегодня 10:21
    0
    просмотров
    Ракетные удары по Днепру 28 апреля: ГСЧС рассказала о последствиях атаки
    Ракетные удары по Днепру 28 апреля: ГСЧС рассказала о последствиях атаки

    В пятницу, 28 апреля, Днепр атаковали ракетами.

    Сегодня 10:14
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх