В Днепре у жителей одного из жилмассивов плохое давление воды: причина

Сегодня, 28 апреля, у жителей жилмассива Левобережный-3 снижено давление подачи воды.
Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Причина – проведение регламентных работ на ПНС в пер. Фестивальном, 26.
Также из-за регламентных работ остановлена ПНС на просп. Мира, 59. Поэтому будет снижено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре с 1 по 5 мая будут выключать свет на 12 часов: адреса.
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