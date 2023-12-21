В Днепре у женщины случился аллергический припадок после посещения ресторана

У женщины произошла аллергическая реакция после похода в ресторан.

На днях медики спасали горожанку, в которой случился отек Квинке. Как рассказал медик Влад Боднюк, к «скорой» обратилась 30-летняя женщина. После похода в ресторан у нее набухли веки, губы и язык.

На место выехали медики. Пациентка чувствовала удушье, а ее лицо сильно разбухло. Выяснилось, что перед этим женщина ужинала в ресторане. Она заказала крем из морепродуктов, после употребления которого начались первые симптомы. Больная отметила, что проверила, есть ли в составе устрицы, на которые у нее аллергия. Но припадок все равно случился.

Фельдшеры диагностировали отек Квинке – аллергическую реакцию, проявлением которой является массивный отек слизистой, кожи и подкожной жировой клетчатки.

После оказания экстренной медицинской помощи (медикаментозной и инфузионной) – согласно действующему протоколу, общее состояние женщины стабилизировалось. От госпитализации в профильное медицинское учреждение города категорически отказалась, — отметил медик.

Медик отметил, что морепродукты как аллерген занимают одно из первых мест по своей распространенности. Коварство аллергии в том, что даже незначительное количество продукта может вызвать довольно тяжелое состояние у пациента. Из морепродуктов наиболее аллергенной группой ракообразные: креветки, омары и крабы. Но нередко люди с гиперчувствительностью к ним могут употреблять моллюсков — гребешки, устриц, мидий — они аллергенны, но представляют меньшую опасность.

Чтобы предотвратить возникновение отека Квинке, следует избегать провоцирующих факторов и известных для человека аллергенов, отмечают в Минздраве.

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