Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре у врача скончался известный детский тренер

Сегодня 17:48
просмотров

В больнице Днепра скончался известный детский тренер.

Новости Днепра про В Днепре у врача скончался известный детский тренер

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Спортивной школы по игровым видам спорта в Днепре.

Как сообщили коллеги, за жизнь Игоря Кудзиева боролись врачи, но, несмотря на все усилия, спасти его не удалось. Напомним, ранее мы говорили, что для известного детского тренера собирали кровь.

Игорь находился в коме в тяжелом состоянии. Врачи надеялись, что переливание крови поможет стабилизировать его состояние, но сердце мужчины не выдержало.

Теперь администрация заведения собирает средства на погребение Игоря Кудзиева, чтобы помочь его дочери. О дате и месте захоронения пообещали известить дополнительно.

Все детали можно узнать ТУТ.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре у врача скончался известный детский тренерУкраїнська Новости Днепра про В Днепре у врача скончался известный детский тренерРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Кому в Днепре 13 августа будут выключать свет из-за плановых ремонтов
    Новости Днепра
    Сегодня 19:27
    Кому в Днепре 13 августа будут выключать свет из-за плановых ремонтов

    В горсовете сообщили, кому будут выключать свет из-за проведения плановых…

    Как жителю Днепра бесплатно проверить зрение у офтальмолога: инструкция 2024
    Новости Днепра
    Сегодня 17:20
    Как жителю Днепра бесплатно проверить зрение у офтальмолога: инструкция 2024

    Жители Днепра и Украины могут воспользоваться услугами офтальмолога бесплатно. Распространяется…

    Изменения в движении маршрута поезда из Днепра в Польшу продлили на месяц
    Новости Днепра
    Сегодня 17:13
    Изменения в движении маршрута поезда из Днепра в Польшу продлили на месяц

    Польская железная дорога продлила сроки ремонта путей, поэтому поезд из…

    Залез через незакрытый балкон: в центре Днепра рецидивист ограбил квартиру
    Новости Днепра
    Сегодня 16:35
    Залез через незакрытый балкон: в центре Днепра рецидивист ограбил квартиру

    В Днепре вор залез в квартиру через незапертую дверь балкона.

    Последние новости

    Кому в Днепре 13 августа будут выключать свет из-за плановых ремонтов
    Кому в Днепре 13 августа будут выключать свет из-за плановых ремонтов

    В горсовете сообщили, кому будут выключать свет из-за проведения плановых ремонтов.

    Сегодня 19:27
    просмотров
    Как жителю Днепра бесплатно проверить зрение у офтальмолога: инструкция 2024
    Как жителю Днепра бесплатно проверить зрение у офтальмолога: инструкция 2024

    Жители Днепра и Украины могут воспользоваться услугами офтальмолога бесплатно. Распространяется эта норма как на тех врачей, которые работают в поликлинике, так и на тех, кто трудится в диагностическим центром.

    Сегодня 17:20
    3
    просмотров
    Изменения в движении маршрута поезда из Днепра в Польшу продлили на месяц
    Изменения в движении маршрута поезда из Днепра в Польшу продлили на месяц

    Польская железная дорога продлила сроки ремонта путей, поэтому поезд из Днепра в Хельм еще месяц будет курсировать иначе.

    Сегодня 17:13
    0
    просмотров
    Залез через незакрытый балкон: в центре Днепра рецидивист ограбил квартиру
    Залез через незакрытый балкон: в центре Днепра рецидивист ограбил квартиру

    В Днепре вор залез в квартиру через незапертую дверь балкона.

    Сегодня 16:35
    2
    просмотров
    В Днепре бесплатно проведут «Мыльные вечеринки» для взрослых и детей: когда и где
    В Днепре бесплатно проведут «Мыльные вечеринки» для взрослых и детей: когда и где

    Жителей Днепра приглашают на интересные летние мероприятия.

    Сегодня 16:00
    4
    просмотров
    В Днепре спасают мужчину, пострадавшего во время прицельного удара по супермаркету в Константиновке
    В Днепре спасают мужчину, пострадавшего во время прицельного удара по супермаркету в Константиновке

    Пострадавшего из-за ракетного удара жителя Константиновки лечат в Днепре.

    Сегодня 15:30
    5
    просмотров
    В Украину возвращается аномальная жара до +43: какая погода будет в Днепре
    В Украину возвращается аномальная жара до +43: какая погода будет в Днепре

    В Украине снова будет жарко.

    Сегодня 15:19
    6
    просмотров
    Популярный кинотеатр «Вулкан» в Днепре: что с ним стало и как сейчас выглядит
    Популярный кинотеатр «Вулкан» в Днепре: что с ним стало и как сейчас выглядит

    Более ста лет назад кинотеатры в Днепре открывали в основном в центральной части города. Одно из исключений – кинотеатр «Вулкан», который был открыт в 1910 году в Новых Кайдаках. Кинозал имеет длинную и интересную историю.

    Сегодня 14:57
    9
    просмотров
    На Днепропетровщине женщина посреди улицы набросилась на 15-летнего подростка и искусала его
    На Днепропетровщине женщина посреди улицы набросилась на 15-летнего подростка и искусала его

    В Никополе на Днепропетровщине женщина искусала подростка.

    Сегодня 14:38
    3
    просмотров
    В Днепре на Набережной Победы в реке нашли тело мужчины: комментарий полиции
    В Днепре на Набережной Победы в реке нашли тело мужчины: комментарий полиции

    В Днепре в реке обнаружили тело мужчины.

    Сегодня 14:18
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх