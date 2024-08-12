В Днепре у врача скончался известный детский тренер

В больнице Днепра скончался известный детский тренер.

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Спортивной школы по игровым видам спорта в Днепре.

Как сообщили коллеги, за жизнь Игоря Кудзиева боролись врачи, но, несмотря на все усилия, спасти его не удалось. Напомним, ранее мы говорили, что для известного детского тренера собирали кровь.

Игорь находился в коме в тяжелом состоянии. Врачи надеялись, что переливание крови поможет стабилизировать его состояние, но сердце мужчины не выдержало.

Теперь администрация заведения собирает средства на погребение Игоря Кудзиева, чтобы помочь его дочери. О дате и месте захоронения пообещали известить дополнительно.

Все детали можно узнать ТУТ.

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