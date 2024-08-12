В Днепре у врача скончался известный детский тренер

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Спортивной школы по игровым видам спорта в Днепре.
Как сообщили коллеги, за жизнь Игоря Кудзиева боролись врачи, но, несмотря на все усилия, спасти его не удалось. Напомним, ранее мы говорили, что для известного детского тренера собирали кровь.
Игорь находился в коме в тяжелом состоянии. Врачи надеялись, что переливание крови поможет стабилизировать его состояние, но сердце мужчины не выдержало.
Теперь администрация заведения собирает средства на погребение Игоря Кудзиева, чтобы помочь его дочери. О дате и месте захоронения пообещали известить дополнительно.
Все детали можно узнать ТУТ.
Читайте также:
Автор:
В горсовете сообщили, кому будут выключать свет из-за проведения плановых…
Жители Днепра и Украины могут воспользоваться услугами офтальмолога бесплатно. Распространяется…
Польская железная дорога продлила сроки ремонта путей, поэтому поезд из…
В Днепре вор залез в квартиру через незапертую дверь балкона.
В горсовете сообщили, кому будут выключать свет из-за проведения плановых ремонтов.
Жители Днепра и Украины могут воспользоваться услугами офтальмолога бесплатно. Распространяется эта норма как на тех врачей, которые работают в поликлинике, так и на тех, кто трудится в диагностическим центром.
Польская железная дорога продлила сроки ремонта путей, поэтому поезд из Днепра в Хельм еще месяц будет курсировать иначе.
В Днепре вор залез в квартиру через незапертую дверь балкона.
Жителей Днепра приглашают на интересные летние мероприятия.
Пострадавшего из-за ракетного удара жителя Константиновки лечат в Днепре.
В Украине снова будет жарко.
Более ста лет назад кинотеатры в Днепре открывали в основном в центральной части города. Одно из исключений – кинотеатр «Вулкан», который был открыт в 1910 году в Новых Кайдаках. Кинозал имеет длинную и интересную историю.
В Никополе на Днепропетровщине женщина искусала подростка.
В Днепре в реке обнаружили тело мужчины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!