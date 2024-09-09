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В Днепре у вокзала водитель авто избил двух велосипедистов: что говорят в полиции

Сегодня 18:13
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В Днепре посреди дороги произошла потасовка.

Новости Днепра про В Днепре у вокзала водитель авто избил двух велосипедистов: что говорят в полиции

В Днепре у железнодорожного вокзала посреди дороги между водителем автомобиля и велосипедистами произошел конфликт.

Видео с места инцидента было обнародовано в местных Telegram-каналах.

Точная причина конфликта неизвестна, однако, по словам очевидцев, водитель напал на велосипедистов из-за того, что последние не пропустили его на дороге. По предварительной информации, в ходе конфликта неизвестный избил их и применил газовый баллон.

Новости Днепра про В Днепре у вокзала водитель авто избил двух велосипедистов: что говорят в полиции

Кадр из опубликованного видео.

Журналисты dnepr.info узнали у спикера Днепровского районного управления полиции Алины Стадник, что на место происшествия правоохранителей не вызвали. Кроме этого, письменных заявлений от участников конфликта также не поступало.

Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре в Шевченковском районе мужчина выстрелил из оружия в знакомого и сбежал.

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Новости Днепра про В Днепре у вокзала водитель авто избил двух велосипедистов: что говорят в полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре у вокзала водитель авто избил двух велосипедистов: что говорят в полицииРусский

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