В Днепре у подозрительного мужчины нашли оружие и украденные у военных телефоны

21 ноября патрульные задержали мужчину, у которого с собой были украденные в военных телефоны.

Подозрительного мужчину патрульные заметили в Индустриальном районе Днепра. 40-летний горожанин был в состоянии алкогольного опьянения, пишет Репортер.

Во время обыска у него обнаружили нательную кобуру с пистолетом и пулями. Кроме этого, с собой у него была рация и три мобильных телефона. Все они были разряжены и сломаны. Зачем мужчине эти предметы, тот объяснить не смог.

В телефоне задержанного нашли переписку в «телеграмме» с военным, утверждавшим, что этот мужчина украл три смартфона марок Huawei и Asus. Именно такие гаджеты обнаружили у него патрульные.

На место вызвали следователей, которые установят все обстоятельства дела.

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