В Днепре у подозрительного мужчины нашли оружие и украденные у военных телефоны

Подозрительного мужчину патрульные заметили в Индустриальном районе Днепра. 40-летний горожанин был в состоянии алкогольного опьянения, пишет Репортер.
Во время обыска у него обнаружили нательную кобуру с пистолетом и пулями. Кроме этого, с собой у него была рация и три мобильных телефона. Все они были разряжены и сломаны. Зачем мужчине эти предметы, тот объяснить не смог.
В телефоне задержанного нашли переписку в «телеграмме» с военным, утверждавшим, что этот мужчина украл три смартфона марок Huawei и Asus. Именно такие гаджеты обнаружили у него патрульные.
На место вызвали следователей, которые установят все обстоятельства дела.
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