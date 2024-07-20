В Днепре у Фестивального причала нашли тело человека

В Днепре у Фестивального причала произошло чрезвычайное событие.

Об этом сообщают в социальных сетях и популярных пабликах города.

Первыми о трагедии рассказали в Telegram-канале «Хдніпро».

Сегодня, 20 июля, в воде у причала обнаружили тело человека.

По предварительной информации, погибшей оказалась женщина.

О причинах смерти информации нет, на месте работают соответствующие службы.

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