В Днепре у Фестивального причала нашли тело человека

Об этом сообщают в социальных сетях и популярных пабликах города.
Первыми о трагедии рассказали в Telegram-канале «Хдніпро».
Сегодня, 20 июля, в воде у причала обнаружили тело человека.
По предварительной информации, погибшей оказалась женщина.
О причинах смерти информации нет, на месте работают соответствующие службы.
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