В Днепре у дороги якобы нашли труп: что говорят в полиции

В Днепре на одной из улиц увидели труп.

Об этом сообщили сегодня, 28 июня, горожане и распространили в местных Telegram-каналах видео, на котором видно, как на земле у дороги лежит мужчина лицом вниз, вероятно без сознания.

Очевидцы утверждают, что событие произошло в Амур-Нижнеднепровском районе. Также сообщают, что мужчина в таком состоянии находится всю ночь, и, якобы, мертв.

Кроме того, говорится, что на месте работают службы, однако на видео рядом с мужчиной никого не видно.

Корреспонденты dnepr.info спросили у спикера Днепровского районного управления полиции Алины Стадник о данном инциденте и узнали, что в полицию не поступало заявлений насчет этого «трупа». К тому же спикер отметила, что скорее всего он жив.

Не исключается, что на место происшествия приезжали медики экстренной медицинской помощи, однако правоохранителей там точно не было.

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