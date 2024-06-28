В Днепре у дороги якобы нашли труп: что говорят в полиции

Об этом сообщили сегодня, 28 июня, горожане и распространили в местных Telegram-каналах видео, на котором видно, как на земле у дороги лежит мужчина лицом вниз, вероятно без сознания.
Очевидцы утверждают, что событие произошло в Амур-Нижнеднепровском районе. Также сообщают, что мужчина в таком состоянии находится всю ночь, и, якобы, мертв.
Кроме того, говорится, что на месте работают службы, однако на видео рядом с мужчиной никого не видно.
Корреспонденты dnepr.info спросили у спикера Днепровского районного управления полиции Алины Стадник о данном инциденте и узнали, что в полицию не поступало заявлений насчет этого «трупа». К тому же спикер отметила, что скорее всего он жив.
Не исключается, что на место происшествия приезжали медики экстренной медицинской помощи, однако правоохранителей там точно не было.
Читайте также:
Автор:
В Каменском мужчина пытался убить собаку.
В Никополе Днепропетровской области может подорожать централизованное водоснабжение и водоотвод.
В Самарском районе заметили возгорание авто.
В 1996 году в Украине была принята Конституция и день…
В Каменском мужчина пытался убить собаку.
В Никополе Днепропетровской области может подорожать централизованное водоснабжение и водоотвод.
В Самарском районе заметили возгорание авто.
В 1996 году в Украине была принята Конституция и день ее принятия стал государственным праздником. С тех пор, ежегодно 28 июня мы отмечаем День Конституции. Это один из главных документов нашего государства.
В Днепре искали взрывчатку в админпостройке.
На Землю надвигается магнитная буря.
Имущество днепровского банка собираются распродать.
На могиле Александра Поля в Севастопольском парке местные жители в очередной раз увидели кости.
Подводный охотник из Павлограда был оштрафован.
Среди одной из улиц Днепра нашли брошенного сфинкса.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!