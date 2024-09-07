В Днепре цветочный вандал систематически уничтожает клумбу на ж/м Покровский

Об этом сообщает «Днепр оперативный».
Сначала женщина 20 августа срывала цветы на клумбе на жилом массиве Покровский.
Ее поступок сняли на камеру видеонаблюдения.
Повторный акт вандализма городские камеры зафиксировали вчера, 6 сентября, в 5 часов утра.
Женщина сорвала цветы, созданные жителями дома. Люди, которые собственными руками ухаживали за клумбами, возмущены действиями вандала, — говорится в сообщении.
Личность женщины пока не установлена, ее мотивы тоже. Оба раза пострадала клумба у подъезда на улице Максима Действия.
Недавно мы писали о том, что в Днепре на центральной аллее парка Шевченко неизвестные массово воруют цветы.
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