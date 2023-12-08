В Днепре ЦЭК запланировала на сегодня отключения света: адреса

Зарядите телефоны и повербанки!

Сегодня, 8 декабря, в Днепре компания ЦЭК запланировала отключения света.

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Титова: 15-А, 17;

ул. Василия Слипака: 36, 38, 40, 42;

ул. Кыргызская: 2;

ул. Победы: 115;

А с 10:00 до 16:00:

ул. Макарова: 1-Б.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: