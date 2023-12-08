В Днепре ЦЭК запланировала на сегодня отключения света: адреса

Сегодня, 8 декабря, в Днепре компания ЦЭК запланировала отключения света.
Причина – проведение плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
А с 10:00 до 16:00:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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