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В Днепре три жилмассива и ряд домов без воды: когда вернут водоснабжение

Сегодня 10:13
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В Днепре с самого утра есть перебои с водой.

Новости Днепра про В Днепре три жилмассива и ряд домов без воды: когда вернут водоснабжение

Как сообщили в КП «Днепропроводоканал», сейчас остановлена ​​ПНС по улице Кожемяки, из-за чего снизилось давление на верхних этажах ряда домов. Также из-за проведения аварийных работ по проспекту Героев, 4 без воды часть ж/м Победа.

Перебои с водой наблюдаются по адресам:

  • улицы Кожемяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • проспекте Слобожанском, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83А, 85;
  • улицы Дарницкой, 4, 7, 9, 11.

Совершенно без воды: ж/м Победа 4, 5, 6. Также снижено давление на жилых массивах Победа 1, 2, 3.

Также проводятся аварийные работы по улице Высокогорная, 2. Прекращено водоснабжение на:

  • улицы Высокогорная, 2;
  • улицы Тыловой.

Всюду водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

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