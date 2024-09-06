В Днепре три жилмассива и ряд домов без воды: когда вернут водоснабжение

Как сообщили в КП «Днепропроводоканал», сейчас остановлена ПНС по улице Кожемяки, из-за чего снизилось давление на верхних этажах ряда домов. Также из-за проведения аварийных работ по проспекту Героев, 4 без воды часть ж/м Победа.
Перебои с водой наблюдаются по адресам:
Совершенно без воды: ж/м Победа 4, 5, 6. Также снижено давление на жилых массивах Победа 1, 2, 3.
Также проводятся аварийные работы по улице Высокогорная, 2. Прекращено водоснабжение на:
Всюду водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
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