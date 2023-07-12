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В Днепре три университета объединили в один: что это значит

Сегодня 12:03
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У Дніпрі створили великий університет на базі трьох окремих навчальних закладів.

Новости Днепра про В Днепре три университета объединили в один: что это значит

Об этом идет речь в сообщении на сайте Министерства образования и науки Украины.

11 июля Кабмин поддержал реорганизацию двух вузов Днепра. Речь идет об Украинском государственном химико-технологическом университете и Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры. Учебные заведения присоединят к Украинскому государственному университету науки и технологий.

В МОН обещают, что студенты продолжат обучение по избранным специальностям и источникам финансирования, но уже как студенты Украинского государственного университета науки и технологий.

Как пояснил министр образования и науки Оксен Лесной, на базе четырех маленьких заведений образовался мощный университет с обновленным руководством.

О чем это решение? Фактически, на базе четырех малокомплектных ЗВО сформируется мощный университет с обновленным руководством, разносторонними возможностями для развития образовательных программ (в том числе дуальной формы) и скученным научным потенциалом. Важно, что инициаторами такого объединения стали сами ЗВО, – пояснил Оксен Лесной.

В процессе реорганизации могут также объединять схожие специальности или убирать определенные подразделения. Что именно будут менять в вузах, пока не уточняется.

Решение о реорганизации приняли, опираясь на Стратегию развития высшего образования в Украине на 2022-2032 годы. За этот период МОН планирует модернизировать систему университетов, чтобы вузы готовили специалистов, которые действительно необходимы на рынке труда.

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