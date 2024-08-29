В Днепре троллейбусы, которые едут на левый берег, завершат работу значительно раньше

В Днепре есть изменения в работе транспорта.

Сегодня некоторые троллейбусы в Днепре закончат свою работу раньше

Последние отправления по конечным остановкам:

троллейбусы №2

от ул. Королевы Елизаветы II в 20:21;

от ж/м Парус-2 в 20:59.

троллейбусы №3

от ул. Холодильной в 20:38;

от пл. Старомостовой в 21:17.

троллейбусы №10

от Исторического музея в 20.25;

от ж/м Победа-5 в 19:59.

троллейбусы №12

от ул. Королевы Елизаветы II в 20:29;

от ж/м Победа-6 в 21:06.

троллейбусы №14

от ул. Королевы Елизаветы II в 21:24;

от ж/м Солнечный в 21:09.

троллейбусы №17

от ж/м Калиновский в 20:56;

от ул. Европейской в ​​20:59.

троллейбусы №20

от ж/м Левобережный-3 в 20:59;

от ул. Европейской в ​​20:20.

Изменения связаны с работами по ремонту контактной сети по просп. Слобожанском.

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