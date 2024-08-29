В Днепре троллейбусы, которые едут на левый берег, завершат работу значительно раньше

Сегодня некоторые троллейбусы в Днепре закончат свою работу раньше
Последние отправления по конечным остановкам:
троллейбусы №2
от ул. Королевы Елизаветы II в 20:21;
от ж/м Парус-2 в 20:59.
троллейбусы №3
от ул. Холодильной в 20:38;
от пл. Старомостовой в 21:17.
троллейбусы №10
от Исторического музея в 20.25;
от ж/м Победа-5 в 19:59.
троллейбусы №12
от ул. Королевы Елизаветы II в 20:29;
от ж/м Победа-6 в 21:06.
троллейбусы №14
от ул. Королевы Елизаветы II в 21:24;
от ж/м Солнечный в 21:09.
троллейбусы №17
от ж/м Калиновский в 20:56;
от ул. Европейской в 20:59.
троллейбусы №20
от ж/м Левобережный-3 в 20:59;
от ул. Европейской в 20:20.
Изменения связаны с работами по ремонту контактной сети по просп. Слобожанском.
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