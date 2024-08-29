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  • В Днепре троллейбусы, которые едут на левый берег, завершат работу значительно раньше

В Днепре троллейбусы, которые едут на левый берег, завершат работу значительно раньше

Сегодня 16:01
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В Днепре есть изменения в работе транспорта.

Новости Днепра про В Днепре троллейбусы, которые едут на левый берег, завершат работу значительно раньше

Сегодня некоторые троллейбусы в Днепре закончат свою работу раньше

Последние отправления по конечным остановкам:

троллейбусы №2
от ул. Королевы Елизаветы II в 20:21;
от ж/м Парус-2 в 20:59.

троллейбусы №3
от ул. Холодильной в 20:38;
от пл. Старомостовой в 21:17.

троллейбусы №10
от Исторического музея в 20.25;
от ж/м Победа-5 в 19:59.

троллейбусы №12
от ул. Королевы Елизаветы II в 20:29;
от ж/м Победа-6 в 21:06.

троллейбусы №14
от ул. Королевы Елизаветы II в 21:24;
от ж/м Солнечный в 21:09.

троллейбусы №17
от ж/м Калиновский в 20:56;
от ул. Европейской в ​​20:59.

троллейбусы №20
от ж/м Левобережный-3 в 20:59;
от ул. Европейской в ​​20:20.

Изменения связаны с работами по ремонту контактной сети по просп. Слобожанском.

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