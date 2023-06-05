В Днепре троллейбус не разминулся с грузовиком (ВИДЕО)

В настоящее время информации о пострадавших нет.

Сотрудники полиции будут разбираться в причинах аварии.

Троллейбус и грузовик не поделили дорогу. Столкнувшись на повороте, транспортные средства задержали движение других автомобилей.

В Днепре на проспекте Александра Поля произошла авария.

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