В Днепре трое подростков ради развлечения разбили имущество в скейтпарке

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро».
Дети бросали в сквере Усачева стулья, затем эти кадры попали в разные соцсети.
Всех троих уже нашли, они даже успели попросить прощения на камеру за свои действия.
На родителей наложили дисциплинарное наказание.
В сентябре этого года подросткам придется исправлять свое поведение.
Каждое воскресенье они при согласии родителей будут помогать коммунальщикам убирать скейтпарк.
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