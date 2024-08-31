В Днепре трое подростков ради развлечения разбили имущество в скейтпарке

Трое подростков развлечения разбили городское имущество.

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро».

Дети бросали в сквере Усачева стулья, затем эти кадры попали в разные соцсети.

Всех троих уже нашли, они даже успели попросить прощения на камеру за свои действия.

На родителей наложили дисциплинарное наказание.

В сентябре этого года подросткам придется исправлять свое поведение.

Каждое воскресенье они при согласии родителей будут помогать коммунальщикам убирать скейтпарк.

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