В Днепре третий раз за утро прогремели взрывы

Неспокойное утро для Днепра

Взрывы сначала слышали в 5 утра, после объявления тревоги, а в третий раз громкие звуки раздались где-то в 6:59.

Воздушные силы ВСУ сообщали о пуске Кинжала в сторону Днепра.

По состоянию на 7:10, в городе и по всей Украине раздается воздушная тревога.

По данным ПС, есть угроза ударов крылатыми ракетами, выпущенными из РФ.

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