В Днепре третий раз за утро прогремели взрывы

Взрывы сначала слышали в 5 утра, после объявления тревоги, а в третий раз громкие звуки раздались где-то в 6:59.
Воздушные силы ВСУ сообщали о пуске Кинжала в сторону Днепра.
По состоянию на 7:10, в городе и по всей Украине раздается воздушная тревога.
По данным ПС, есть угроза ударов крылатыми ракетами, выпущенными из РФ.
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