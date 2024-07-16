В Днепре трансформировали часть улицы, которую не ремонтировали с момента ее постройки

В Днепре трансформировали улицу, которую не ремонтировали со дня постройки жилого массива.

Постепенно меняется одна из заброшенных улиц на левобережье Днепра – Холодильная. Некоторые ее отрезки не знали ремонта с момента застройки жилмассива. Дорог не было, машины ездили по «грунтовкам», а люди при отсутствии тротуара, протаптывали народные тропы через чащу и вековые лужи.

Но недавно улица начала трансформироваться, сообщает сообщество Urban Dnipro. Урбанисты отмечают, что не все проектные решения подрядчик реализовал именно в этой части улицы определенным образом, что немного испортило общую картину. Ремонт производят в пределах ограниченных ресурсов, поэтому от многого пришлось отказаться. Однако базовые улучшения, касающиеся комфорта и инклюзивности уже присутствуют.

Что изменилось?

Безбарьерные и непрерывные тротуары, не обрывающиеся в проездах.

Плитка.

Карманы для скамеек.

Место для сплошного озеленения.

На фото было/стало, где можно увидеть как изменилась эта улица.

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