В Днепре трансформировали часть улицы, которую не ремонтировали с момента ее постройки

Постепенно меняется одна из заброшенных улиц на левобережье Днепра – Холодильная. Некоторые ее отрезки не знали ремонта с момента застройки жилмассива. Дорог не было, машины ездили по «грунтовкам», а люди при отсутствии тротуара, протаптывали народные тропы через чащу и вековые лужи.
Но недавно улица начала трансформироваться, сообщает сообщество Urban Dnipro. Урбанисты отмечают, что не все проектные решения подрядчик реализовал именно в этой части улицы определенным образом, что немного испортило общую картину. Ремонт производят в пределах ограниченных ресурсов, поэтому от многого пришлось отказаться. Однако базовые улучшения, касающиеся комфорта и инклюзивности уже присутствуют.
На фото было/стало, где можно увидеть как изменилась эта улица.
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