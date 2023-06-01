В Днепре трамваи №5 три дня будут курсировать по измененному маршруту

В Днепре из-за ремонта колеи на три дня в работу некоторых трамваев будут внесены изменения.

2 июня с 10:00 до 19:00, а также 3 и 4 июня с 09:00 до 19:00 закрывается движение трамваев по улице Романа Шухевича.

В связи с этим трамваи №5 будут курсировать по двум направлениям:

а) от ж/м Западный:

ж/м Западный – ул. Даниила Галицкого – ул. Маяковского – просп. Сергея Нигояна – Трамвайное депо.

б) от Университета науки и технологий:

Университет науки и технологий – ул. Севастопольская – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Святослава Храброго – просп. Леси Украинки – ул. Владимира Антоновича – ул. Львовская – ул. Курчатова – Железнодорожный вокзал.

Трамваи №14 курсировать не будут.

Со 2 июня на этом участке дороги хотят перекрыть движение и для остального транспорта. Соответствующий проект распоряжения появился на сайте городского совета. Мэр пока не подписал распоряжение, поэтому оно еще не вступило в силу.

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