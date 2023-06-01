В Днепре трамваи №5 три дня будут курсировать по измененному маршруту

2 июня с 10:00 до 19:00, а также 3 и 4 июня с 09:00 до 19:00 закрывается движение трамваев по улице Романа Шухевича.
В связи с этим трамваи №5 будут курсировать по двум направлениям:
а) от ж/м Западный:
б) от Университета науки и технологий:
Трамваи №14 курсировать не будут.
Со 2 июня на этом участке дороги хотят перекрыть движение и для остального транспорта. Соответствующий проект распоряжения появился на сайте городского совета. Мэр пока не подписал распоряжение, поэтому оно еще не вступило в силу.
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