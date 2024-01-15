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  • В Днепре трамваи №1 изменили маршрут из-за обрыва контактной сети: как они теперь курсируют

В Днепре трамваи №1 изменили маршрут из-за обрыва контактной сети: как они теперь курсируют

Сегодня 17:19
просмотров

Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре трамваи №1 изменили маршрут из-за обрыва контактной сети: как они теперь курсируют

Сегодня, 15 января, в Днепре трамваи №1 изменили свой маршрут из-за обрыва контактной сети – он произошел около 16:40 на Соборной площади.

Ремонтные бригады уже работают на месте.

Движение трамваев временно организовано по двум маршрутам:

  • №1К «Железнодорожный вокзал – ул. Центральная»;
  • №7 «Железнодорожный вокзал – просп. Леси Украинки – УГУНТ».

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре один из жилмассивов остался без тепла: детали.

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Новости Днепра про В Днепре трамваи №1 изменили маршрут из-за обрыва контактной сети: как они теперь курсируютУкраїнська Новости Днепра про В Днепре трамваи №1 изменили маршрут из-за обрыва контактной сети: как они теперь курсируютРусский

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