В Днепре трамваи №1 изменили маршрут из-за обрыва контактной сети: как они теперь курсируют

Сегодня, 15 января, в Днепре трамваи №1 изменили свой маршрут из-за обрыва контактной сети – он произошел около 16:40 на Соборной площади.
Ремонтные бригады уже работают на месте.
Движение трамваев временно организовано по двум маршрутам:
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре один из жилмассивов остался без тепла: детали.
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