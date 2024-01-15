В Днепре трамваи №1 изменили маршрут из-за обрыва контактной сети: как они теперь курсируют

Важная информация!

Сегодня, 15 января, в Днепре трамваи №1 изменили свой маршрут из-за обрыва контактной сети – он произошел около 16:40 на Соборной площади.

Ремонтные бригады уже работают на месте.

Движение трамваев временно организовано по двум маршрутам:

№1К «Железнодорожный вокзал – ул. Центральная»;

№7 «Железнодорожный вокзал – просп. Леси Украинки – УГУНТ».

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре один из жилмассивов остался без тепла: детали.

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