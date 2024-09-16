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  • В Днепре трамвай и троллейбусы, курсирующие через центр, временно изменят маршрут

В Днепре трамвай и троллейбусы, курсирующие через центр, временно изменят маршрут

Сегодня 07:41
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В Днепре 16 сентября некоторые трамваи, троллейбусы и автобусы будут временно курсировать по-другому.

Новости Днепра про В Днепре трамвай и троллейбусы, курсирующие через центр, временно изменят маршрут

В связи с ремонтом контактной сети по пл. Соборной с 11:00 до 13:00 будет приостановлено движение трамваев. Так, маршрут №1 будет курсировать по двум направлениям:

  • Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная;
  • Железнодорожный вокзал – ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.

Об этом сообщили в Департаменте транспорта.

Из-за ремонта проезжей части по пл. Соборной, с 13:00 до 14:30, временно изменят маршруты следующие троллейбусы и автобусы:

  • троллейбус №1 будет курсировать от ул. Независимости до просп. Леси Украинки;
  • троллейбусы №4, №6, №10, «Б» будут следовать через просп. Дмитрия Яворницкого, без заезда на пл. Соборную;
  • троллейбусы №9, №16, №21 будут курсировать в Университет науки и технологий;
  • автобус №87Б будет следовать через просп. Дмитрия Яворницкого, без заезда на пл. Соборную.

Также конечная остановка автобусов №109К и №127 в период ремонта дороги по пл. Соборная временно будет на просп. Дмитрия Яворницкого в районе Исторического музея.

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Новости Днепра про В Днепре трамвай и троллейбусы, курсирующие через центр, временно изменят маршрутУкраїнська Новости Днепра про В Днепре трамвай и троллейбусы, курсирующие через центр, временно изменят маршрутРусский

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