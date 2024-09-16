В Днепре трамвай и троллейбусы, курсирующие через центр, временно изменят маршрут

В связи с ремонтом контактной сети по пл. Соборной с 11:00 до 13:00 будет приостановлено движение трамваев. Так, маршрут №1 будет курсировать по двум направлениям:
Об этом сообщили в Департаменте транспорта.
Из-за ремонта проезжей части по пл. Соборной, с 13:00 до 14:30, временно изменят маршруты следующие троллейбусы и автобусы:
Также конечная остановка автобусов №109К и №127 в период ремонта дороги по пл. Соборная временно будет на просп. Дмитрия Яворницкого в районе Исторического музея.
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