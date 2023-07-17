В Днепре тестируют электронное бронирование мест на кладбищах

Мэр Днепра анонсировал новую услугу по резервированию могил на кладбищах.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

В Днепре в тестовом режиме начинает работу электронная система резервирования участков на кладбищах.

Забронировать место можно на сайте городского совета по ссылке, или же обратившись в любой городской ЦНАП. Заплаченные за бронирование средства будут идти в бюджет города, а заказчик будет получать официальную квитанцию.

В настоящее время раздел сайта, где можно сделать резервирование, работает с перебоями. Страница с бронью либо долго загружается, либо появляется сообщение об отсутствии свободных мест. Вероятно, такие проблемы возникают из-за того, что сервис только запустили.

Как отметил Борис Филатов, услугу внедрили во избежание человеческого фактора и злоупотреблений чиновников, отвечающих за выделение мест на кладбищах.

И вот, наконец, мы начинаем тестировать нашу электронную систему резервирования могил. На сайте городского совета вы можете забронировать понравившееся место – как бы странно это ни звучало, — заметил мэр.

Что предшествовало

Недавно СБУ разоблачила должностных лиц коммунальных предприятий, зарабатывавших деньги на похоронном бизнесе, требуя от родственников умерших взятки. За воров уже взялись правоохранители. Именно из-за ряда жалоб на недобросовестных «дельцов» в горсовете и решили внедрить электронную систему.

Но проблемы в области ритуальных услуг более крупные и институциональные, чем может показаться. И дело не только в шельмовых кладбищенских дельцах. К сожалению, но во всем мире на этом «бизнесе» паразитируют мафиози, а действующий закон, регулирующий этот вид деятельности, давно устарел. Я прекрасно понимал, что кто бы ни пошел работать на кладбище, то скоро будет либо коррумпирован/или подкуплен/или запуган. Какой выход? Только убрать из процедуры распределения могил человеческий фактор, – прокомментировал ситуацию мэр.

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