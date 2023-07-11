В Днепре терцентры продолжат работу во время ремонта

В Днепре продолжают обновление учреждений социальной защиты, где поддержку и помощь оказывают одиноким пожилым горожанам, а также другим уязвимым категориям.

Мэр Днепра Борис Филатов отмечает: город и дальше будет развивать свое единое социальное пространство. Несмотря на вызовы войны, в территориальных центрах делают ремонты — чтобы эти центры становились более комфортными для подопечных.

«Работа достаточно сложная, потому что мы не можем останавливать (особенно в условиях военного положения) работу наших территориальных центров. Потому что люди нуждаются в помощи. В ней нуждаются наши ВПЛ. Нам нужно делать ремонты тогда, когда центры работают. Поэтому делаем это очередями», – отметил Борис Филатов.

В настоящее время работы продолжаются в одном из отделов терцентра на левом берегу города. Здесь необходимые социальные услуги получают более тысячи днепрян и переселенцев почтенного возраста, а также те, кто имеет инвалидность.

В здании ремонтируют комнаты отдыха подопечных, кабинеты социальных работников и медицинских специалистов. Кроме этого, здесь сделают уютную столовую и простор для социальной адаптации.

Как и во время других ремонтов, большое внимание здесь уделяют требованиям доступности. Так в помещении установят дополнительные перила, сделают тактильные полосы из полиуретановых плиток и снижение порогов. Удобными станут также туалеты. Поскольку большинство зданий таких заведений возводили еще в советское время, теперь, чтобы сделать здесь безбарьерное пространство, нужна комплексная перепланировка и переложение коммуникаций.

Днепрянка Валентина посещает этот терцентр уже пять лет. Говорит: качественный ремонт это важно, впрочем, особенно ценна для нее именно дружеская здешняя атмосфера. Ведь когда началось полномасштабное вторжение России, она с подругами сразу объединили усилия, чтобы изготавливать для воинов обереги, помогать волонтерам и даже самостоятельно шить некоторые вещи.

«Когда что-то обновляется, мы просто живем этим. Мы не сдаемся и мы не сдаемся. Это не только я. Это мы, подопечные, такие бабушки. И за 70, и под 70 и за 80 (лет, — ред.). Мы настолько любим свой терцентр, что мы очень радуемся нашему ремонту. Мы идем сюда с удовольствием. А когда уже будет ремонт, пожалуй, будет еще веселее. Мы новые цветы заведем. И будет Победа», – говорит женщина.

Ремонт, начатый несколько недель назад, не мешает подопечным. Они продолжают получать услуги в другой части здания. Валентина Афанасьевна возобновляет посещение терцентра из-за почти годовой паузы: «Мы сюда ходим. Получаем обеды, процедуры. Я лично процедуры получаю».

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