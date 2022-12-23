В Днепре таксист «Болт» под наркотиками сбил женщину

Об этом сообщает Единый реестр судебных решений.
Как стало известно из материалов дела, 20 октября около 7 утра мужчина под действием димедрола и метадона ехал на ул. Дементьева со стороны ул. Отечественной по направлению ул. Донецкое шоссе в Днепре. По словам водителя, дорога была мокрой и скользсой, из-за чего он не справился с управлением на повороте, наехал на бордюр и машину откинуло на тротуар, где в это время шла женщина.
От удара она получила тяжелый перелом ноги, ей установили в ногу металлические пластины. За всё время, пока шло следствие и лечение пострадавшей, водитель никак не пытался возместить ей деньги за операцию или хотя бы извиниться.
Суд принял это во внимание и приговорил таксиста-наркомана к 1 году тюрьмы. Кроме того пострадавшая намерена взыскать с него материальный и моральный ущерб.
Читайте также:
Автор:
15 декабря на войне погиб солдат ВСУ из Днепропетровской области…
Наш земляк Вадим Бжезинский, более известный как Пава, стал финалистом…
На место происшествия уже прибыли спасатели.
В этом году в Днепре нет городской елки, аналогичная ситуация…
15 декабря на войне погиб солдат ВСУ из Днепропетровской области Дмитрий Приходько. Произошло это в Донецкой области. Мужчине было 46 лет.
Российские войска продолжают сосредоточивать усилия для ведения наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – обороняются.
Наш земляк Вадим Бжезинский, более известный как Пава, стал финалистом МастерШефа. Сражение сезонов».
На место происшествия уже прибыли спасатели.
В этом году в Днепре нет городской елки, аналогичная ситуация и во многих других городах Украины. Причин несколько – это война, экономия средств и электроэнергии.
В Днепре женщина воровала продукты из супермаркета.
В Украине продлили карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.
Иногда бойцы находят уникальные вещи.
Сегодня, 23 декабря, из-за отключения света некоторые жители Днепра остались без воды.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала итальянцев выключать газ и электричество на час в день в знак солидарности с Украиной.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!