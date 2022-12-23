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В Днепре таксист «Болт» под наркотиками сбил женщину

Сегодня 20:30
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В Днепре таксист службы "Болт" управлял машиной под действием наркотиков и сбил женщину.

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Об этом сообщает Единый реестр судебных решений.

Как стало известно из материалов дела, 20 октября около 7 утра мужчина под действием димедрола и метадона ехал на ул. Дементьева со стороны ул. Отечественной по направлению ул. Донецкое шоссе в Днепре. По словам водителя, дорога была мокрой и скользсой, из-за чего он не справился с управлением на повороте, наехал на бордюр и машину откинуло на тротуар, где в это время шла женщина.

От удара она получила тяжелый перелом ноги, ей установили в ногу металлические пластины. За всё время, пока шло следствие и лечение пострадавшей, водитель никак не пытался возместить ей деньги за операцию или хотя бы извиниться.

Суд принял это во внимание и приговорил таксиста-наркомана к 1 году тюрьмы. Кроме того пострадавшая намерена взыскать с него материальный и моральный ущерб.

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