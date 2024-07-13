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В Днепре силы ПВО сбили вражеский беспилотник

Сегодня 13:00
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В Днепре Защитники неба сбили вражеский беспилотник.

Новости Днепра про В Днепре силы ПВО сбили вражеский беспилотник

Об этом сообщает глава ДОР Николай Лукашук.

«Минус» разведывательный беспилотник! Наши силы ПВО отработали по вражеской жестянке. Спасибо ППК «Восток» за круглосуточную защиту, — говорится в сообщении руководителя ДОР.

О поражении цели сообщил и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В небе над областью сбили разведывательный БПЛА. Замечательная работа наших защитников по ПВК «Схід», — говорится в сообщении главы ОВА.

В 12:02 Воздушные Силы предупреждали о разведывательном дроне в направлении Днепра.

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