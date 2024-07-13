В Днепре силы ПВО сбили вражеский беспилотник

В 12:02 Воздушные Силы предупреждали о разведывательном дроне в направлении Днепра.

В небе над областью сбили разведывательный БПЛА. Замечательная работа наших защитников по ПВК «Схід», — говорится в сообщении главы ОВА.

О поражении цели сообщил и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Минус» разведывательный беспилотник! Наши силы ПВО отработали по вражеской жестянке. Спасибо ППК «Восток» за круглосуточную защиту, — говорится в сообщении руководителя ДОР.

Об этом сообщает глава ДОР Николай Лукашук.

Несовершеннолетний парень до сих пор не вернулся домой.

Сегодня в Днепре будут применять три очереди отключений.

В Днепре неизвестные сделали несколько надписей на памятнике Брандису.

На Днепропетровщине военный и гражданский организовали схему уклонения от мобилизации.

В Днепропетровской области правоохранители ликвидировали коррупционную схему уклонения от мобилизации На Днепропетровщине военный и гражданский организовали схему уклонения от мобилизации. 0 просмотров

Полиция Днепра разыскивает 13-летнего Дмитрия Атаманова Несовершеннолетний парень до сих пор не вернулся домой. 3 просмотров