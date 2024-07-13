В Днепре силы ПВО сбили вражеский беспилотник

Об этом сообщает глава ДОР Николай Лукашук.
«Минус» разведывательный беспилотник! Наши силы ПВО отработали по вражеской жестянке. Спасибо ППК «Восток» за круглосуточную защиту, — говорится в сообщении руководителя ДОР.
О поражении цели сообщил и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В небе над областью сбили разведывательный БПЛА. Замечательная работа наших защитников по ПВК «Схід», — говорится в сообщении главы ОВА.
В 12:02 Воздушные Силы предупреждали о разведывательном дроне в направлении Днепра.
Читайте также:
Автор:
На Днепропетровщине военный и гражданский организовали схему уклонения от мобилизации.
В Днепре неизвестные сделали несколько надписей на памятнике Брандису.
Сегодня в Днепре будут применять три очереди отключений.
Несовершеннолетний парень до сих пор не вернулся домой.
На Днепропетровщине военный и гражданский организовали схему уклонения от мобилизации.
В Днепре неизвестные сделали несколько надписей на памятнике Брандису.
Сегодня в Днепре будут применять три очереди отключений.
Несовершеннолетний парень до сих пор не вернулся домой.
Войска рф вчера снова обстреливали Никопольщину.
Максим Третьяков та Едуард Сарапій,
Хорошего дня, друзья!
В Днепре цветет озеро, которое до этого всегда было чистым.
В Днепре массово распространяют подозрительные агитки.
В Днепре "отрежут" от водоснабжения десятки потребителей.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!