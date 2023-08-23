В Днепре священник УПЦ МП в Facebook насмехался над украинскими верующими: как его наказали

Об этом говорится в приговоре Амур-Нижнеднепровского районного суда.
По данным следствия, настоятель Свято-Покровской церкви прихода Днепропетровской епархии УПЦ публично насмехался над верующими, которые ходили в ПЦУ.
Священник был администратором группы в Facebook. С 2019 он публиковал в группе оскорбительные публикации.
В частности, название Православной церкви Украины он писал в кавычках, намекая, что она «искусственная». Также священник постоянно иронически высказывался в сторону своих коллег из ПЦУ, намекая на то, что УПЦ это единственная правильная церковь, потому что она существует дольше.
В приговоре суда привели цитаты из его сообщений. Далее текст на языке оригинала:
Украинская Православная Церковь, имеющая статус самоуправления в составе Московского Патриархата, является крупнейшей религиозной конфессией Украины.
Более того, священник считал получение Томоса ПЦУ «искусственным проектом по воссоединению православия на территории Украины», который якобы является предвыборным пиаром, а инициаторов назвал «украинскими националистами». Они, по мнению настоятеля, вносят раскол между церквями.
Для украинских националистов, объявивших крупнейшую религиозную общину своей страны щупальцами врага и пятой колонной дело ПЦУ является еще одной возможностью показать фигу Москве; это великое достижение позволяет забыть, что они, с великодушной помощью Запада, превратили свою семью в самую бедную и коррумпированную страну Европы. Ничего церковного, просто политика»,—писал он.
Впоследствии против священника открыли производство. Суд признал его виновным в разжигании вражды и назначили штраф в размере 3400 гривен. Кроме этого, настоятель должен выплатить 9 тысяч гривен судебных издержек.
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