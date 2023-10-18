В Днепре сверстники издевались над девочкой, поставив ее на колени: комментарий полиции

Там подростки неподалеку от местных школьных заведений издевались над своей сверстницей.
Видео опубликовали в Telegram-канале “Днепр оперативный. Война».
На нем видно, что группа девочек стоит вокруг своей ровесницы. Несовершеннолетние заставили девочку стать на колени и извиняться якобы за слова, которые она сказала о матери другой.
За кадром при этом слышны слова: «Поклоняйся» и смех. Затем девочка в зеленой куртке ударила свою сверстницу по щеке.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что по данному факту проводится проверка. Все участники установлены. Вопрос находится на контроле ювенальных полицейских.
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