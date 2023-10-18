В Днепре сверстники издевались над девочкой, поставив ее на колени: комментарий полиции

На днях в Днепре на проспекте Александра Поля произошел ужасный случай.

Там подростки неподалеку от местных школьных заведений издевались над своей сверстницей.

Видео опубликовали в Telegram-канале “Днепр оперативный. Война».

На нем видно, что группа девочек стоит вокруг своей ровесницы. Несовершеннолетние заставили девочку стать на колени и извиняться якобы за слова, которые она сказала о матери другой.

За кадром при этом слышны слова: «Поклоняйся» и смех. Затем девочка в зеленой куртке ударила свою сверстницу по щеке.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что по данному факту проводится проверка. Все участники установлены. Вопрос находится на контроле ювенальных полицейских.

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