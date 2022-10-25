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В Днепре сузили проезжую часть на проспекте Героев

Сегодня 16:44
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В Днепре частично сузили дорогу по проспекту Героев.

Новости Днепра про В Днепре сузили проезжую часть на проспекте Героев

Об этом говорится в распоряжении городского головы Днепра, опубликованном на сайте горсовета.

С 26 октября временно сузили проезжую часть в районе проспекта Героев, 40 и улицы Маршала Судца, 40. Это произошло из-за строительства сетей водоотвода. Закончить работы обещают до 24 апреля 2023 года.

На время выполнения работ этот отрезок пути огородили и установили новые предупредительные знаки.

Напомним, ранее мы сообщали об изменениях в работе днепровского метрополитена.

Новости Днепра про В Днепре сузили проезжую часть на проспекте Героев

 

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