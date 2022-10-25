В Днепре сузили проезжую часть на проспекте Героев

Об этом говорится в распоряжении городского головы Днепра, опубликованном на сайте горсовета.
С 26 октября временно сузили проезжую часть в районе проспекта Героев, 40 и улицы Маршала Судца, 40. Это произошло из-за строительства сетей водоотвода. Закончить работы обещают до 24 апреля 2023 года.
На время выполнения работ этот отрезок пути огородили и установили новые предупредительные знаки.
Напомним, ранее мы сообщали об изменениях в работе днепровского метрополитена.
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Яна Юхименко
Автор:
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