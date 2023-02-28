В Днепре супруги создали «завод» по изготовлению «паленого» алкоголя и сигарет

В Днепре действовала сеть через которую сбывали паленый алкоголь и сигареты.

Об этом сообщили в областной прокуратуре Днепропетровской области.

Супруги создали подпольный цех, где разливали паленый алкоголь и расфасовывали сигареты. «Завод» размещался в доме организатора схемы.

Известно, что житель Днепра привлек к бизнесу свою жену и четырех знакомых, каждый из которых выполнял свои задачи. Алкоголь изготовляли в доме одного из участников схемы, а табак закупали оптовыми партиями в интернете. Дальше это все фасовалось, а товар реализовывали через сеть розничной торговли по всей территории города.

Во время обысков правоохранители изъяли оборудование для изготовления алкоголя, упаковочные материалы, 2500 литров готовой продукции, сырье – 1400 литров спирта, табачные изделия, деньги и мобильные телефоны.

Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет около 1 млн грн. Всем участникам схемы было объявлено о подозрении.

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