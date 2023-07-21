В Днепре судили военного, расстрелявшего своего товарища

Об этом говорится в приговоре, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений.
Все произошло в апреле 2023 года, когда сержант вместе с солдатом выпивали на кухне. В какой-то момент они начали ссориться. Солдат возмутился тем, что его старший товарищ хвастается своим опытом и считает его менее профессиональным. Мужчина сильно обиделся, ведь это унизило его честь и достоинство.
Чтобы отомстить сержанту, солдат схватил свой АК-74, зарядил оружие и 8 раз выстрелил в грудь своего товарища. Тот от полученных травм скончался на месте.
Во время судебного заседания солдат покаялся и полностью признал свою вину. Как объяснил подозреваемый, между ним и сержантом разгорелся конфликт из-за того, что собеседник унизил его достоинство.
Индустриальный районный суд Днепра приговорил военного к 8 годам тюрьмы за убийство сержанта.
Напомним, в Днепропетровской области расследуют загадочную смерть военнослужащего на блокпосту.
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