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В Днепре судили военного, расстрелявшего своего товарища

Сегодня 13:06
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В Днепре объявили приговор военному, расстрелявшему своего товарища.

Новости Днепра про В Днепре судили военного, расстрелявшего своего товарища

Об этом говорится в приговоре, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений.

Все произошло в апреле 2023 года, когда сержант вместе с солдатом выпивали на кухне. В какой-то момент они начали ссориться. Солдат возмутился тем, что его старший товарищ хвастается своим опытом и считает его менее профессиональным. Мужчина сильно обиделся, ведь это унизило его честь и достоинство.

Чтобы отомстить сержанту, солдат схватил свой АК-74, зарядил оружие и 8 раз выстрелил в грудь своего товарища. Тот от полученных травм скончался на месте.

Во время судебного заседания солдат покаялся и полностью признал свою вину. Как объяснил подозреваемый, между ним и сержантом разгорелся конфликт из-за того, что собеседник унизил его достоинство.

Индустриальный районный суд Днепра приговорил военного к 8 годам тюрьмы за убийство сержанта.

Напомним, в Днепропетровской области расследуют загадочную смерть военнослужащего на блокпосту.

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