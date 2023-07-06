В Днепре судили водительницу троллейбуса, которая не закрыла дверь на остановке: из-за этого пассажирка смертельно травмировалась

Об этом говорится в приговоре, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений.
Все произошло 15 мая 2019 года. Водитель троллейбуса №16 двинулась с места на остановке Тополиная по улице Паникахи, но не закрыла дверь. Поэтому одна из пассажирок выпала из салона и смертельно травмировалась. Нога женщины попала от задней ось троллейбуса.
Днепрянка еще была в сознании, когда ее забрала скорая. В результате падения женщина получила тупую травму правого бедра. Однако в больнице ей стало хуже. Началось развитие гнойно-некротических изменений, гнойно-фиброзного воспаления мягких тканей и полиорганной недостаточности. 17 мая 2019 года пассажирка скончалась от этих осложнений, вызванных травмой.
Дочь погибшей обратилась в суд. Она утверждает, что мама выходила из салона на остановке через заднюю дверь, спускалась по ступенькам и уже одной ногой была на земле, когда троллейбус возобновил движение. В результате она упала и попала ногой под колесо транспорта.
В суде водитель троллейбуса свою вину признала полностью. Женщина покаялась и сказала, что добровольно возместила потерпевшей 25 тысяч гривен.
Водитель признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 УКУ. Обвиняемую приговорили к 3 годам тюрьмы. Также ее лишили права управлять транспортными средствами сроком на 2 года.
На основании статьи 75 УКУ Украины наказание заменили испытательным сроком, который продлится 2 года. Водитель должна оплатить 1256 гривен 8 копеек, которые потратили на экспертизу.
Дочь погибшей потребовала 648 тысяч гривен компенсации морального вреда. Однако суд удовлетворил ее просьбу частично, приказав взыскать с КП «Днепровский электротранспорт» в ее пользу 22 365 гривен 39 копеек материального ущерба и 120 тысяч гривен морального вреда.
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