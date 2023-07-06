Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре судили водительницу троллейбуса, которая не закрыла дверь на остановке: из-за этого пассажирка смертельно травмировалась

В Днепре судили водительницу троллейбуса, которая не закрыла дверь на остановке: из-за этого пассажирка смертельно травмировалась

Сегодня 13:27
просмотров

Через три года суд вынес приговор водительнице троллейбуса по вине которой смертельно травмировалась женщина.

Новости Днепра про В Днепре судили водительницу троллейбуса, которая не закрыла дверь на остановке: из-за этого пассажирка смертельно травмировалась

Об этом говорится в приговоре, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений.

Все произошло 15 мая 2019 года. Водитель троллейбуса №16 двинулась с места на остановке Тополиная по улице Паникахи, но не закрыла дверь. Поэтому одна из пассажирок выпала из салона и смертельно травмировалась. Нога женщины попала от задней ось троллейбуса.

Днепрянка еще была в сознании, когда ее забрала скорая. В результате падения женщина получила тупую травму правого бедра. Однако в больнице ей стало хуже. Началось развитие гнойно-некротических изменений, гнойно-фиброзного воспаления мягких тканей и полиорганной недостаточности. 17 мая 2019 года пассажирка скончалась от этих осложнений, вызванных травмой.

Дочь погибшей обратилась в суд. Она утверждает, что мама выходила из салона на остановке через заднюю дверь, спускалась по ступенькам и уже одной ногой была на земле, когда троллейбус возобновил движение. В результате она упала и попала ногой под колесо транспорта.

В суде водитель троллейбуса свою вину признала полностью. Женщина покаялась и сказала, что добровольно возместила потерпевшей 25 тысяч гривен.

Водитель признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 УКУ. Обвиняемую приговорили к 3 годам тюрьмы. Также ее лишили права управлять транспортными средствами сроком на 2 года.

На основании статьи 75 УКУ Украины наказание заменили испытательным сроком, который продлится 2 года. Водитель должна оплатить 1256 гривен 8 копеек, которые потратили на экспертизу.

Дочь погибшей потребовала 648 тысяч гривен компенсации морального вреда. Однако суд удовлетворил ее просьбу частично, приказав взыскать с КП «Днепровский электротранспорт» в ее пользу 22 365 гривен 39 копеек материального ущерба и 120 тысяч гривен морального вреда.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре судили водительницу троллейбуса, которая не закрыла дверь на остановке: из-за этого пассажирка смертельно травмироваласьУкраїнська Новости Днепра про В Днепре судили водительницу троллейбуса, которая не закрыла дверь на остановке: из-за этого пассажирка смертельно травмироваласьРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венки
Новости Днепра
Сегодня 15:20
День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венки

Праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7…

ТОП-10 фактов о детской железной дороге в Днепре: имела деревянные вагоны и была спроектирована детьми
Новости Днепра
Сегодня 12:34
ТОП-10 фактов о детской железной дороге в Днепре: имела деревянные вагоны и была спроектирована детьми

Сегодня исполняется 86 лет с дня открытия в Днепре детской…

Житель Днепра неоднократно насиловал 7-летнюю дочь сожительницы своего внука
Новости Днепра
Сегодня 12:33
Житель Днепра неоднократно насиловал 7-летнюю дочь сожительницы своего внука

Днепрянин изнасиловал двух маленьких девочек.

В Днепре запланировали гулянье на Ивана Купала: куда можно пойти
Новости Днепра
Сегодня 11:48
В Днепре запланировали гулянье на Ивана Купала: куда можно пойти

В эти выходные в Днепре будут праздновать Ивана Купала.

Последние новости

День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венки
День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венки

Праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7 июля. По преданиям в эту ночь зацветает цветок папоротника, то тот, кто его найдет – найдет и клад. Также ночью происходит большинство обрядов.

Сегодня 15:20
4
просмотров
В Днепре маршрутка №77 с пассажирами врезалась в столб: водителю стало плохо за рулем
В Днепре маршрутка №77 с пассажирами врезалась в столб: водителю стало плохо за рулем

Сегодня, 6 июля, в Днепре произошла авария на площади Десантников.

Сегодня 15:19
5
просмотров
Жители Никополя часами стоят в очереди за коричневой водой
Жители Никополя часами стоят в очереди за коричневой водой

Жители Никополя, где есть проблемы с водоснабжением, часами стоят в очереди за водой, но ее либо не хватает, либо она некачественная.

Сегодня 14:46
2
просмотров
Meta запустила Threads — конкурента Twitter: ранее из-за этого Маск и Цукерберг хотели устроить драку
Meta запустила Threads — конкурента Twitter: ранее из-за этого Маск и Цукерберг хотели устроить драку

Компания Meta официально запустила приложение Threads. Уже доступно в Украине.

Сегодня 14:05
4
просмотров
Ракетный удар по дому во Львове: количество пострадавших возросло, в городе объявили двухдневный траур
Ракетный удар по дому во Львове: количество пострадавших возросло, в городе объявили двухдневный траур

Ночью 6 июля российские оккупанты атаковали Львов крылатыми ракетами "Калибр".

Сегодня 12:54
8
просмотров
ТОП-10 фактов о детской железной дороге в Днепре: имела деревянные вагоны и была спроектирована детьми
ТОП-10 фактов о детской железной дороге в Днепре: имела деревянные вагоны и была спроектирована детьми

Сегодня исполняется 86 лет с дня открытия в Днепре детской железной дороги в парке Глобы или Малой Приднепровской железной дороги. Это не только необычный аттракцион в парке, но и своего рода кружок, знакомящий детей со специальностями, нужными для работы железной…

Сегодня 12:34
7
просмотров
Житель Днепра неоднократно насиловал 7-летнюю дочь сожительницы своего внука
Житель Днепра неоднократно насиловал 7-летнюю дочь сожительницы своего внука

Днепрянин изнасиловал двух маленьких девочек.

Сегодня 12:33
8
просмотров
В Днепре запланировали гулянье на Ивана Купала: куда можно пойти
В Днепре запланировали гулянье на Ивана Купала: куда можно пойти

В эти выходные в Днепре будут праздновать Ивана Купала.

Сегодня 11:48
7
просмотров
В Днепре на Молодогвардейской столкнулись Honda и Ford: пострадали мужчина и двое детей
В Днепре на Молодогвардейской столкнулись Honda и Ford: пострадали мужчина и двое детей

Пострадавших госпитализировали в больницы города.

Сегодня 11:20
6
просмотров
Угроза теракта и катастрофы на Запорожской АЭС постепенно уменьшается, — ГУР
Угроза теракта и катастрофы на Запорожской АЭС постепенно уменьшается, — ГУР

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что угроза теракта на ЗАЭС понемногу уменьшается.

Сегодня 11:04
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх