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  • В Днепре судили работницу железной дороги родом из РФ, слившей врагам видео с военными

В Днепре судили работницу железной дороги родом из РФ, слившей врагам видео с военными

Сегодня 12:16
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Днепрянка сливала знакомому россиянину информацию об охране мостов в Днепре.

Новости Днепра про В Днепре судили работницу железной дороги родом из РФ, слившей врагам видео с военными

По данным следствия, работница «Укрзализныци» сняла на камеру военных, охраняющих один из мостов в Днепре. Видео она послала «куратору» через мессенджеры.

Информация об охране моста до этого не размещалась в свободном доступе Силами обороны, и женщина слила россиянам чувствительные данные, которые помогли бы планировать удары по городу.

Сообщается, что женщина родилась на территории России, а именно в Приморском крае, но живет долгое время в Днепре. Во время обысков у нее изъяли телефон, на который она сняла видео.

Со своим куратором женщина познакомилась в начале 2023 года. Задержанная активно общалась в пророссийских пабликах, из-за чего и попала в поле зрения окупантов.

Днепрянка согласилась разведать информацию о Силах обороны в Днепре. Для этого она ездила по городу и снимала видео нужные объекты инфраструктуры. Эту информацию россияне хотели использовать при планировании ракетных ударов.

Недавно женщину приговорили к 5 годам тюрьмы. Она пыталась оспорить приговор, но апелляционный суд не изменил наказание. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

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