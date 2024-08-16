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В Днепре судили мужчину, который запшикал газовым баллончиком представителей ТЦК

Сегодня 10:30
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В Днепре судили мужчину, который применил против ТЦК и полиции газовый баллончик.

Новости Днепра про В Днепре судили мужчину, который запшикал газовым баллончиком представителей ТЦК

В Днепре мужчина пытался скрыться от представителей ТЦК, применив против них газовый баллончик.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Все произошло 8 июля этого года, когда сотрудники полиции и ТЦК заметили на улице мужчину в возрасте примерно 25-30 лет и решили проверить его военно-учетные документы.

Впрочем, выяснилось, что мужчина находится в розыске. Поняв, что представители ТЦК знают об этом, житель Днепра бросился наутек. Когда его догнали мужчина решил применить против полиции и военкомов газовый баллончик.

В результате военные и правоохранители получили химические ожоги роговицы и слизистых обоих глаз.

31 июля между прокурором и защитой гражданина было заключено соглашение о признании виновности.

Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на срок три года («условно») с испытательным сроком один год. Также осужденный возместил моральный ущерб правоохранителям.

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