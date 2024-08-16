В Днепре судили мужчину, который запшикал газовым баллончиком представителей ТЦК

В Днепре мужчина пытался скрыться от представителей ТЦК, применив против них газовый баллончик.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Все произошло 8 июля этого года, когда сотрудники полиции и ТЦК заметили на улице мужчину в возрасте примерно 25-30 лет и решили проверить его военно-учетные документы.
Впрочем, выяснилось, что мужчина находится в розыске. Поняв, что представители ТЦК знают об этом, житель Днепра бросился наутек. Когда его догнали мужчина решил применить против полиции и военкомов газовый баллончик.
В результате военные и правоохранители получили химические ожоги роговицы и слизистых обоих глаз.
31 июля между прокурором и защитой гражданина было заключено соглашение о признании виновности.
Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на срок три года («условно») с испытательным сроком один год. Также осужденный возместил моральный ущерб правоохранителям.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге ищут любящих хозяев собакам, которых нашли почти…
Цехи швейной фабрики «Мрія» или «Володарки» располагались в самом центре…
В Днепре несколько дней в августе планируют выключать свет.
Днепропетровщина может вернуться к графику отключения света уже на следующей…
В Кривом Роге ищут любящих хозяев собакам, которых нашли почти без сознания в одной из квартир города.
Цехи швейной фабрики «Мрія» или «Володарки» располагались в самом центре Днепра. Сегодня на их месте – современный бизнес-центр, где можно снять в аренду помещение или перекусить в ресторане.
В Днепре несколько дней в августе планируют выключать свет.
Днепропетровщина может вернуться к графику отключения света уже на следующей неделе.
В Днепропетровской области действовала масштабная наркосеть.
Жителей Покровска и Покровской общины призвали эвакуироваться.
Вслед за Синельниковым воды не будет также в Павлограде.
Жители Днепра услышали взрыв.
В Днепропетровской области снова заметили ядовитого паука.
В жилом микрорайоне Красный Камень в Днепре мужчина выпал из окна.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!