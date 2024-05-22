В Днепре судили мужчину, который издевался над собственной матерью

Бабушкинский районный суд вынес приговор мужчине, который издевался и унижал свою мать, и признал его виновным в совершении уголовного правонарушения.

Согласно материалам дела, опубликованного в Едином державном реестре судебных решений, мужчина проживал со своей матерью вместе и часто злоупотреблял алкоголем. Он постоянно нецензурно ругался, кричал, а также морально и психологически унижал женщину.

Когда мать впервые вызвала полицию, мужчине составили административный протокол и выписали штраф в размере 510 гривен, через два дня после вызова штраф увеличили до 680 гривен, подобная ситуация произошла еще два раза в течение 2023 года.

Также в деле указывается на то, что в результате действий сына состояние женщины стало беспомощным и неблагоприятным.

В приговоре отмечается, что обвиняемый раскаивается в своих действиях и просит строго не наказывать.

10 мая 2024 года мужчина был признан виновным в совершении уголовного правонарушения и ему призначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Однако после этого на основании ст. 75 УК Украины суд установил 1 год испытательного срока вместо отбывания основного наказания.

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