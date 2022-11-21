В Днепре судили мать, которая в состоянии алкогольного опьянения опрокинула детскую коляску

В Днепре в состоянии алкогольного опьянения мать опрокинула детскую коляску, в результате чего ее ребенок травмировался - получил поверхностные травмы головы и ушиб.

Женщину и ребенка заметили неравнодушные горожане, они вызвали правоохранителей. Полицейские задержали горе-мать для выяснения всех обстоятельств.

Позже дело направили в суд. И вот стало известно, какое наказание получила женщина.

Как сообщается в Едином государственном реестре судебных решений, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на женщину был составлен админпротокол. В суде горе-мать признала свою вину полностью. По ее словам, она сделала для себя соответствующие выводы, раскаивается в содеянном, пообещала, что в дальнейшем такого никогда не повторится и попросила строго ее не наказывать.

Суд признал днепрянку виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 КУоАП, и постановил привлечь ее к административной ответственности в виде предупреждения – женщина уплатит судебный сбор в размере 496 грн 20 коп.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге маму оштрафовали за то, что ее дети прогуливали онлайн-занятия 3 месяца.

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