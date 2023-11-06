В Днепре столкнулись Mazda и трамвай №19: движение затруднено

Сегодня, 6 ноября, в Днепре на перекрестке улиц Павлова и Академика Белелюбского произошла авария – там столкнулись Mazda и трамвай №19.
Об этом сообщили в Telegram-канале «Днепр областной».
Информации о пострадавших пока нет.
На этом участке дороги затруднено движение – собирается пробка. Кроме того, движение трамваев временно заблокировано.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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