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  • В Днепре ссора между товарищами по гаражному кооперативу завершилась в больнице

В Днепре ссора между товарищами по гаражному кооперативу завершилась в больнице

Сегодня 12:09
просмотров

В Днепре ссора товарищей завершилась в больнице.

Новости Днепра про В Днепре ссора между товарищами по гаражному кооперативу завершилась в больнице

Как сообщили правоохранители Днепра, во время конфликта 38-летний нападающий избил своего знакомого. Драка произошла 20 ноября в АНД-районе. Как рассказал задержанный, у него возник конфликт с 61-летним другом по гаражному кооперативу. Что не поделили мужчины, подозреваемый не рассказал. Ссора очень быстро переросла потасовку, во время которой тот избил старшего товарища.

С тяжелыми травмами потерпевшего забрали в городскую больницу. Впоследствии задержали и виновника преступления.

Следователи Днепра сообщили о подозрении мужчине за нанесение тяжких телесных повреждений 61-летнему горожанину. Нападающему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на Днепропетровщине разыскивают пропавшего без вести мужчину.

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