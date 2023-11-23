В Днепре ссора между товарищами по гаражному кооперативу завершилась в больнице

Как сообщили правоохранители Днепра, во время конфликта 38-летний нападающий избил своего знакомого. Драка произошла 20 ноября в АНД-районе. Как рассказал задержанный, у него возник конфликт с 61-летним другом по гаражному кооперативу. Что не поделили мужчины, подозреваемый не рассказал. Ссора очень быстро переросла потасовку, во время которой тот избил старшего товарища.
С тяжелыми травмами потерпевшего забрали в городскую больницу. Впоследствии задержали и виновника преступления.
Следователи Днепра сообщили о подозрении мужчине за нанесение тяжких телесных повреждений 61-летнему горожанину. Нападающему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, на Днепропетровщине разыскивают пропавшего без вести мужчину.
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