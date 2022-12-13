В Днепре спроектировали торшер, который может рисовать светом

В Днепре разработали инновационные светильники.

Днепровские конструкторы спроектировали торшер, который может рисовать светом. Об изобретении своей компании рассказал арт-директор «Эксполайта» Николай Каблука.

Светильник выглядит как обычный торшер, однако главная его фишка состоит в том, что каждый из элементов может светить независимо от других. Пользователь может самостоятельно выбирать тип модуля, перемещать его вертикально или горизонтально в зависимости от их потребностей.

Кроме этого есть специальные фильтры, которые могут быть дополнены теневым трафаретом для создания эффекта природных теней.

Если простыми словами, то благодаря этому торшеру можно играть с освещением в комнате, выделять отдельные предметы, а другие наоборот прятать. Таким образом, люди могут «рисовать светом».

Пока торшеры разместят в одном из элитных гостиничных комплексов в Дубае. Проект на стадии разработки, поэтому цена одного такого светильника еще не известна.

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