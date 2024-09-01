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В Днепре спасли мужчину, который ехал заменить кардиостимулятор

Сегодня 09:52
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В Днепре помогли мужчине, которому стало плохо среди улицы.

Новости Днепра про В Днепре спасли мужчину, который ехал заменить кардиостимулятор

Об этом сообщает Патрульная полиция Днепра в соцсетях.

На Кодадском спуске на днях экипаж заметил держащегося за сердце гражданина. Мужчина рассказал, что он приехал в Днепр для замены кардиостимулятора, впрочем сел не до того маршрутного такси и вынужден был выйти и идти пешком, — говорится в сообщении патрульных.

В результате сильного стресса, мужчине стало плохо.

Для гостя города вызвали карету скорой помощи. Дождавшись ее приезда, гражданин был передан врачам.

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