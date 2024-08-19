В Днепре спасли кошку, которая пять суток пробыла на верхушке высоченного дерева

В Днепре спасли кошку, которая пять суток просидела на высоком дереве.

Работники «Днепровского электротранспорта» снова спасали кошку, которая забралась на высокое дерево, но сама слезть не смогла.

К коммунальщикам обратился хозяин кошки Вадим, который рассказал, что пушистая четырехлапая залезла на верхушку дерева и пятые сутки не может спуститься вниз.

У нас проблема, кошка забралась на высокое дерево и уже пятые сутки сидит мяукает, но не может слезть. Мы вызвали ГСЧС, они приняли заявку, но не имели достаточно высокой лестницы. Сообщили, что ничего не могут поделать и уехали. Дерево где-то на уровне четвертого-пятого этажей, – рассказал днепрянин Вадим в телеграмм-канале Геннадия Корбана.

На просьбу о помощи откликнулись работники «Днепровского электротранспорта». Благодаря спецтехнике коммунальщик добрался до кошки и спустил ее на землю.

Сейчас кошка уже находится в переноске на руках удачливого хозяина.

Спасибо за помощь! Я больше не мог ни на кого надеяться. Очень вам благодарен, – отметил Вадим.

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