В Днепре спасли бойца, получившего серьезные ожоги и потерявшего слух

Днепровские врачи помогли бойцу из Запорожья, получившему серьезные ожоги и потерявшему слух.

Как рассказали в департаменте здравоохранения ДМР, в одной из больниц спасли бойца, получившего серьезные ранения. По словам врачей, у 40-летнего Сергея было обожжено 15% тела, пламя поразило лицо и спину защитника. Кроме этого, обломок вражеского снаряда попал ему в голову. Сергею диагностировали контузию и сотрясение мозга. От взрыва у него лопнули барабанные перепонки.

Днепровские медики достали из тела защитника обломки, пересадили кожу и зажили ожоги. Чудом Сергею удалось вернуть слух. В течение двух недель врачи внимательно следили за состоянием бойца, после чего отправили на реабилитацию.

Медики надеются, что Сергей сможет вернуться к обычной жизни.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: