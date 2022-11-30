Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре спасли бойца, получившего серьезные ожоги и потерявшего слух

Сегодня 13:38
просмотров

Днепровские врачи помогли бойцу из Запорожья, получившему серьезные ожоги и потерявшему слух.

Новости Днепра про В Днепре спасли бойца, получившего серьезные ожоги и потерявшего слух

Как рассказали в департаменте здравоохранения ДМР, в одной из больниц спасли бойца, получившего серьезные ранения. По словам врачей, у 40-летнего Сергея было обожжено 15% тела, пламя поразило лицо и спину защитника. Кроме этого, обломок вражеского снаряда попал ему в голову. Сергею диагностировали контузию и сотрясение мозга. От взрыва у него лопнули барабанные перепонки.

Днепровские медики достали из тела защитника обломки, пересадили кожу и зажили ожоги. Чудом Сергею удалось вернуть слух. В течение двух недель врачи внимательно следили за состоянием бойца, после чего отправили на реабилитацию.

Медики надеются, что Сергей сможет вернуться к обычной жизни.

Читайте также: 

Новости Днепра про В Днепре спасли бойца, получившего серьезные ожоги и потерявшего слухУкраїнська Новости Днепра про В Днепре спасли бойца, получившего серьезные ожоги и потерявшего слухРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Продам 3-месячного ребенка за 1000 грн: на Полтавщине через OLX торговали младенцем
    Новости Днепра
    Сегодня 13:42
    Продам 3-месячного ребенка за 1000 грн: на Полтавщине через OLX торговали младенцем

    "Продам ребенка (3 месяца) за 1000 гривен" - такое объявление…

    Аварийные работы: какие улицы в Днепре остались без воды
    Новости Днепра
    Сегодня 12:55
    Аварийные работы: какие улицы в Днепре остались без воды

    Сегодня, 30 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сколько в 2022 году обойдется живая новогодняя елка в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 12:33
    Сколько в 2022 году обойдется живая новогодняя елка в Днепре

    В Днепре рассказали, сколько в этом году будут стоить новогодние…

    Более 100 лет назад: как раньше выглядело место, где сейчас ЦУМ в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 12:26
    Более 100 лет назад: как раньше выглядело место, где сейчас ЦУМ в Днепре

    В социальных сетях опубликовали старинное фото. На нем – сегодняшний…

    Последние новости

    Продам 3-месячного ребенка за 1000 грн: на Полтавщине через OLX торговали младенцем
    Продам 3-месячного ребенка за 1000 грн: на Полтавщине через OLX торговали младенцем

    "Продам ребенка (3 месяца) за 1000 гривен" - такое объявление появилось на днях на OLX. Его прочитала Интернет-пользовательница и послала скриншот правоохранителям Полтавщины для проверки и безопасности малыша.

    Сегодня 13:42
    0
    просмотров
    Аварийные работы: какие улицы в Днепре остались без воды
    Аварийные работы: какие улицы в Днепре остались без воды

    Сегодня, 30 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 12:55
    1
    просмотров
    Сколько в 2022 году обойдется живая новогодняя елка в Днепре
    Сколько в 2022 году обойдется живая новогодняя елка в Днепре

    В Днепре рассказали, сколько в этом году будут стоить новогодние елки.

    Сегодня 12:33
    просмотров
    Более 100 лет назад: как раньше выглядело место, где сейчас ЦУМ в Днепре
    Более 100 лет назад: как раньше выглядело место, где сейчас ЦУМ в Днепре

    В социальных сетях опубликовали старинное фото. На нем – сегодняшний центр города.

    Сегодня 12:26
    просмотров
    ТОП-3 варианта чем заменить лампу когда нет свечей, фонариков и электричества
    ТОП-3 варианта чем заменить лампу когда нет свечей, фонариков и электричества

    Уже несколько дней в Днепре продолжаются аварийные отключения света. Когда исчезнет электричество – неизвестно, как и когда оно появится. Чтобы не сидеть в темноте при свечах или свете фонарика можно применить альтернативные методы освещения.  

    Сегодня 12:20
    просмотров
    В Днепре пассажирка выпала из салона и попала под заднее колесо автобуса
    В Днепре пассажирка выпала из салона и попала под заднее колесо автобуса

    В Днепре пассажирке автобуса переехали ногу

    Сегодня 11:58
    просмотров
    В Днепре россиянин судился с миграционниками, чтобы не возвращаться в РФ
    В Днепре россиянин судился с миграционниками, чтобы не возвращаться в РФ

    В Днепре гражданин РФ пошел в суд, чтобы оспорить решение миграционной службы и не возвращаться на Родину.

    Сегодня 11:27
    просмотров
    В Слобожанском отключили воду всем: что произошло
    В Слобожанском отключили воду всем: что произошло

    В Слобожанском сегодня 30 ноября отключили воду. Об этом сообщает "КП "Днепроводоканал".

    Сегодня 11:10
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине из-за пожара погиб мужчина
    На Днепропетровщине из-за пожара погиб мужчина

    29 ноября в 23:05 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Абрикосовой поселка Васильковка.

    Сегодня 10:49
    1
    просмотров
    В центре Днепра пытаются спасти известное старинное здание
    В центре Днепра пытаются спасти известное старинное здание

    В Днепре спасают историческое здание.

    Сегодня 10:36
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх