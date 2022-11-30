В Днепре спасли бойца, получившего серьезные ожоги и потерявшего слух

Как рассказали в департаменте здравоохранения ДМР, в одной из больниц спасли бойца, получившего серьезные ранения. По словам врачей, у 40-летнего Сергея было обожжено 15% тела, пламя поразило лицо и спину защитника. Кроме этого, обломок вражеского снаряда попал ему в голову. Сергею диагностировали контузию и сотрясение мозга. От взрыва у него лопнули барабанные перепонки.
Днепровские медики достали из тела защитника обломки, пересадили кожу и зажили ожоги. Чудом Сергею удалось вернуть слух. В течение двух недель врачи внимательно следили за состоянием бойца, после чего отправили на реабилитацию.
Медики надеются, что Сергей сможет вернуться к обычной жизни.
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