В Днепре спасают женщину, которой на кухне хлебопекарни отрезало пальцы

В Каменском травмировалась женщина, месившая тесто в хлебопекарне.

В одной из пекарен Каменского травмировалась работница, работавшая с электрической тестомесильной машинкой. Как рассказала заведующая Каменской областной станцией Центра ЭМД и медицины катастроф Лариса Быданцева, вызов поступил 7 ноября.

36-летняя женщина потеряла два пальца, когда пыталась поправить тесто, не выключив тестомесильную машинку. К месту происшествия через 8 минут прибыла бригада Каменской станции Южной подстанции ОЦ ЭМД и МК. Пострадавшую осмотрели и диагностировали травматическую ампутацию II-V пальцев правой кисти, перелом песочных костей.

Женщине оказали первую медицинскую помощь: остановили кровотечение, обезболили, обработали раны и повязку. После этого забрали в больницу в Днепре, где за ней присматривают местные врачи.

Медики еще раз напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: