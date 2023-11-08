В Днепре спасают женщину, которой на кухне хлебопекарни отрезало пальцы

В одной из пекарен Каменского травмировалась работница, работавшая с электрической тестомесильной машинкой. Как рассказала заведующая Каменской областной станцией Центра ЭМД и медицины катастроф Лариса Быданцева, вызов поступил 7 ноября.
36-летняя женщина потеряла два пальца, когда пыталась поправить тесто, не выключив тестомесильную машинку. К месту происшествия через 8 минут прибыла бригада Каменской станции Южной подстанции ОЦ ЭМД и МК. Пострадавшую осмотрели и диагностировали травматическую ампутацию II-V пальцев правой кисти, перелом песочных костей.
Женщине оказали первую медицинскую помощь: остановили кровотечение, обезболили, обработали раны и повязку. После этого забрали в больницу в Днепре, где за ней присматривают местные врачи.
Медики еще раз напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности.
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