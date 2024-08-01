В Днепре спасают военного, который, несмотря на ранения, продолжал бой с врагом

В Днепре спасают бойца, получившего тяжелые ранения под Покровском.

Александр, несмотря на ранения и теряя сознание, продолжил отстреливаться от врага в бою под Покровском. Он получил очень тяжелые травмы грудной клетки и правой конечности. Сначала был в стабилизационном пункте, после чего был эвакуирован в больницу в Днепре. Здесь его готовят к операции.

Об этом рассказал гендиректор больницы, где находится раненый Александр.

«Александр получил проникающее ранение в грудную клетку, кусок металла застрял в плевральной полости. Необходимо оперировать гемоторакс и разрушенный нерв в правой конечности, что не дает руке двигаться. Постоянно вспоминает бой под Покровском, когда отстреливался, опрокинув автомат с раненой руки на здоровое, теряя сознание. Все это во тьме”, — рассказал врач.

Александр рассказал медику, что на фронт ушел вместе с сыном, получившим ранение левой руки под Бахмутом в 2022 году.

“Мы с сыном не разрешали врагам украсть нашу украинскую душу, стояли до конца. Сын в 2022 году добровольцем пошел на войну, в 2023 году получил ранение левой руки в Клещиевке (под Бахмутом), а я десницу под Покровском, но верю что восстановлюсь. Я, не стесняясь, смотрю в глаза своим родным и вижу, что я значу для них. Главное, чтобы принимали нас дома такими, какие мы сегодня. Говорю жене: возьми в руки мою жизнь, это все, что я хочу сегодня больше всего…”, – рассказал Александр врачу.

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